Rabiot, Messi, Piatek : Les 7 infos mercato qui vous ont échappé ce week-end

Rabiot disposé à rester au PSG

La tendance change. Adrien Rabiot, qui tarde sérieusement à prolonger son contrat au PSG et plait beaucoup au Barça, se dirigeait ces dernières semaines vers un départ. Mais L'Equipe estime désormais que le joueur souhaite rester dans son club formateur. Très attaché à son environnement, le milieu de terrain de 23 ans apprécierait également beaucoup le travail de son nouvel entraîneur, Thomas Tuchel, avec lequel il pense pouvoir encore progresser. Les négociations pour un nouveau bail sont donc toujours d'actualité.

Notre avis : L'entourage de Rabiot et les dirigeants parisiens doivent maintenant s'entendre sur l'aspect financier.

Manchester United se positionne sur Milenkovic

José Mourinho a profité de la trêve internationale pour aller assister au match entre le Monténégro et la Serbie jeudi dernier. Le coach mancunien a observé plusieurs cibles potentielles côté serbe mais la plus crédible serait Nikola Milenkovic selon la Nazione. Le quotidien basé à Florence assure que les Red Devils ont fait une offre de 60 millions d'euros à la Fiorentina pour recruter son défenseur central de 21 ans et 1,95m. La Viola aurait décliné la proposition.

Notre avis : La Fiorentina aura du mal à résister longtemps devant de tels montants.

Le Barça veut de nouveau prolonger Messi

Echaudés par le cas Neymar, les Blaugrana verrouillent tous leurs cadres et Lionel Messi ne fait évidemment pas exception puisqu'il a prolongé son contrat jusqu'en 2021 en novembre dernier. Cependant, les dirigeants barcelonais souhaitent étendre ce bail à 2022 ou 2023 selon le Mundo Deportivo soit jusqu'aux 35 ou 36 ans de La Pulga. Le quotidien catalan précise que Messi dispose d'une clause libératoire de 700 millions d'euros mais pourrait également partir gratuitement vers un championnat mineur à partir de 2020 à l'image d'Iniesta ou Xavi.

Notre avis : Le Barça craint de pouvoir perdre sa mégastar mais Messi devrait encore porter son maillot pendant plusieurs saisons.

Le Genoa tient à Piatek

Révélation de ce début de saison en Italie et actuel meilleur buteur de Serie A, Krzysztof Piatek affole les recruteurs. Alors qu'il a échappé à plusieurs clubs de Ligue 1 cet été avant de rejoindre le Genoa contre 4,5 millions d'euros, l'attaquant polonais de 23 ans se retrouve dans le viseur de plusieurs géants comme la Juventus, l'AS Rome et le Bayern selon la Gazzetta dello Sport. La radio Kiss Kiss fait même état d'une offre du Napoli à hauteur de 25 millions mais le Genoa en réclame désormais pas moins de 60.

Notre avis : Le Genoa n'est pas pressé et peut laisser tranquillement monter les enchères.

Marquinhos dans le viseur du Real Madrid

Les Merengue préparent déjà la saison prochaine et sont en quête d'un nouveau défenseur central pour accompagner Sergio Ramos, Varane et Nacho. Comme l'explique Marca, ils se sont penchés sur plusieurs pistes mais celles menant à Lucas Hernandez, Gimenez et Umtiti paraissent irréalisables. Le Parisien Marquinhos plait également beaucoup aux dirigeants du Real Madrid qui s'attendent toutefois à des négociations compliquées avec le PSG. Mario Hermoso de l'Espanyol et le Brésilien Leo Santos des Corinthians semblent plus accessibles.

Notre avis : Le PSG n'acceptera pas de lâcher Marquinhos dont le contrat court jusqu'en 2022.

Bakayoko de retour à Chelsea cet hiver ?

Prêté cet été par Chelsea au Milan pour une saison, Tiémoué Bakayoko ne retrouve toujours pas les qualités qu'il avait montrées à Monaco. Le milieu défensif de 24 ans n'a disputé que six matches avec les Rossoneri. Il peine à convaincre son entraîneur Gennaro Gattuso si bien que le Daily Mirror estime que le Français pourrait être renvoyé chez les Blues au mois de janvier.

Notre avis : Bakayoko va devoir se secouer et retrouver la confiance s'il ne veut pas se retrouver dans l'impasse.

Porto pense à Nakoulma

Sans club après avoir résilié son contrat avec Nantes en août dernier, Préjuce Nakoulma pourrait trouver son bonheur dans le championnat portugais. Selon A Bola, l'attaquant de 31 ans intéresse le FC Porto et son entraîneur Sergio Conceiçao avec qui il a connu une belle période chez les Canaris avant de décliner sous les ordres de son successeur Claudio Ranieri.

Notre avis : L'avant-centre burkinabé devrait pouvoir rendre service aux Dragons pour un coût très minime.