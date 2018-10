Rabiot, Ndombele, Icardi : les 6 infos mercato qui vous ont échappé mercredi

Le Real a un plan pour Hazard

Pour recruter Eden Hazard, le Real Madrid a un plan selon Marca. Le quotidien madrilène, toujours bien informé, explique que les Merengues devraient tenter le coup l'été prochain pour l'international belge. Le but ? Le joueur sera alors à un an de la fin de son contrat avec Chelsea, ce qui fera donc baisser logiquement son prix. Un cas similaire à Thibaut Courtois l'été dernier. Toutefois, AS, de son côté, annonce qu'une tentative pourrait être effectuée dès cet hiver. Le prix serait alors de 120 millions d'euros.

Notre avis : Le Real semble cette fois décidé à recruter Hazard.

L'OL ne lâche pas Ruben Dias...

L'été dernier, le feuilleton Ruben Dias à l'OL s'était soldé par un échec. Le défenseur, très courtisé par le club rhodanien, avait finalement prolongé au Benfica. De quoi mettre fin au feuilleton ? Pas certain, puisque le quotidien O Jogo explique ce mercredi que l'OL pourrait (re)tenter le coup pour Dias, dont la clause libératoire est désormais de 60 millions d'euros. Autre problème pour Jean-Michel Aulas : le joueur est suivi de près par Manchester United. José Mourinho réclame, depuis bien des mois, un défenseur central. Dias pourrait ainsi être une option.

Notre avis : Difficile de voir l'OL lâcher 60 millions d'euros. Le président Aulas a récemment déclaré ne pas pouvoir dépenser des sommes astronomiques.

... et pourrait vendre Ndombele et Aouar

Jean-Michel Aulas en est conscient, le prochain mercato estival s'annonce (très) chaud. Si le président de l'OL espère garder ses meilleurs éléments, il est également conscient que la tâche s'annonce difficile, notamment avec des joueurs comme Houssem Aouar et Tanguy Ndombele. "Quand les joueurs décident de jouer à Madrid, Barcelone ou Manchester... On ne décide pas de vendre Lacazette ou Tolisso et de la même façon, je ne peux pas garantir qu'on pourra garder Ndombele ou Aouar l'été prochain", a-t-il expliqué dans des propos relayés par Radio Scoop.

Notre avis : Aulas prépare-t-il le terrain en vue d'une future "grosse" vente l'été prochain ? Possible, mais tout dépendra des offres...

Deschamps évoque un retour de Pogba à la Juve

En froid avec José Mourinho à Manchester United, Paul Pogba pourrait bien faire ses valises l'été prochain, voire cet hiver. Et en Italie, certaines rumeurs envoient le milieu de terrain... à la Juve, son ancien club. Interrogé à ce sujet dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport, Didier Deschamps a donné son avis. "Les rêves font partie de la vie. Peut-être que les tifosi n’avaient pas rêvé de Ronaldo qui, pourtant, est arrivé. Quelques fois, les rêves se réalisent", explique le sélectionneur des Bleus.

"Mais par rapport à quelques années en arrière, cette fois, cela coûterait beaucoup plus cher à la Juve d’acheter Pogba. Il est toujours le même et il fait partie des meilleurs milieux de terrain au monde", conclut-il.

Notre avis : Si sa situation ne change pas à United, Pogba fera prochainement ses valises. La Juve est une destination possible.

Le Barça toujours sur Rabiot

Non, le Barça ne compte pas lâcher Adrien Rabiot. Alors que le milieu de terrain refuse toujours de prolonger avec le PSG, le club catalan, lui, garde un contact fréquent avec son entourage. Selon Mundo Deportivo, Eric Abidal, le directeur sportif des Blaugranas, ferait tout pour convaincre Rabiot de signer. Et l'un des arguments avancés serait la présence au Barça d'un certain... Lionel Messi.

Notre avis : Le temps ne joue pas en faveur du PSG. Perdre Rabiot gratuitement serait un énorme coup dur...

Icardi ne devrait pas prolonger maintenant

Alors que le feuilleton de sa prolongation enflamme souvent les quotidiens italiens, Mauro Icardi ne devrait pas signer un nouveau bail dans les semaines à venir avec l'Inter. C'est Wanda Nara, sa femme et agent, qui l'a confirmé lors de l'émission Tiki Taka. "Il a encore trois ans de contrat, il n'y a pas de discussions autour d'une prolongation. Je suis très tranquille et très heureuse", explique-t-elle.