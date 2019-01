Rabiot, Pepe, Godin, Balotelli : les 12 infos mercato qui vous ont échappé samedi

Balotelli ne fait pas l'unanimité à l'OM

Les Phocéens sont de nouveau en contact avec Mario Balotelli mais le joueur doit d'abord quitter Nice. Il faudra ensuite trouver un terrain d'entente avec l'Italien et son agent Mino Raiola sur le plan financier. Le quotidien L'Equipe assure ce samedi que le joueur plait beaucoup au président olympien Jacques-Henri Eyraud mais nettement moins à son directeur sportif Andoni Zubizarreta et surtout au coach Rudi Garcia.

Notre avis : Le dossier du fameux grand attaquant reste périlleux à Marseille.

Vidéo - Balotelli à l'OM, une bonne idée ? Oui, parce que "Marseille est désormais en position de force" 03:28

Plutôt juillet que janvier pour Rabiot au Barça

Le départ d'Adrien Rabiot du PSG vers le FC Barcelone ne fait plus beaucoup de doute. Le milieu de terrain de 23 ans aurait fini par trouver un terrain d'entente avec le club catalan au sujet de sa prime à la signature et de son salaire (10 millions d'euros chacun). Cependant, Le Parisien et la presse catalane sont d'avis que le Barça ne tentera pas de négocier avec le PSG cet hiver et attendra plutôt la fin du contrat du joueur au mois de juin.

Notre avis : Le PSG disposerait de six mois de plus pour renverser la situation.

Le PSG peut oublier Weigl

Julian Weigl semblait être la priorité du PSG et de son entraîneur Thomas Tuchel cet hiver mais le technicien va certainement devoir faire une croix sur celui qu'il a bien connu à Dortmund. Selon Bild, le BvB ne compte en effet pas du tout se séparer de son milieu de terrain de 23 ans même s'il joue peu en raison des bonnes performances d'Axel Witsel. Le coach Lucien Favre souhaite garder une solution de rechange en cas d'absence du Belge.

Notre avis : Weigl ne quittera pas Dortmund cet hiver, un départ l'été prochain n'est cependant pas à exclure.

Pepe choisit Monaco

La tendance a subitement changé. La presse portugaise annonçait l'arrivée imminente de Pepe au FC Porto mais le défenseur central de 35 ans aurait finalement trouvé un accord avec les dirigeants de Monaco selon Sky Italia. Le club de la Principauté qui a récemment engagé Naldo, 36 ans, espère boucler rapidement l'arrivée de Cesc Fabregas.

Notre avis : La moyenne d'âge de l'ASM va remonter en flèche.

Godin se rapproche de l'Inter

Selon plusieurs médias italiens, le défenseur de l'Atlético de Madrid pourrait rejoindre l'Inter Milan dès l'été prochain. Diego Godin, 32 ans, sera alors libre de tout contrat. Un bail de deux saisons plus une en option l'attend chez les Nerazzurri alors que l'Atlético ne lui propose pas de contrat longue durée. "Nous ne serons pas tranquilles jusqu'à la fin du mercato, a regretté l'entraîneur Diego Simeone. Ce sont des choses qui arrivent dans la saison, chaque année. Certains ne sont pas contents de leur contrat. Je crois que Godin et l'Atlético cherchent la meilleure solution".

Notre avis : L'Atlético va devoir s'entendre avec son joueur pour éviter son départ.

Le Bayern pousse pour Pavard

L'international français Benjamin Pavard, actuellement blessé, est très proche de rejoindre le Bayern Munich selon les informations de L'Equipe. Les Allemands seraient prêts à payer la clause du joueur de Stuttgart, soit 35 millions d'euros dès cet hiver. Le Barça a également manifesté son intérêt.

Notre avis : Pavard ne voulait pas quitter Stuttagrt "comme un voleur" en début de saison. Pas sûr qu'il parte en janvier.

Benjamin PavardGetty Images

Arsenal en pince pour Denis Suarez

Vingt-quatre minutes en Ligue des champions, 17 en Liga et 2 matches en Coupe du Roi : voilà le total de temps de jeu de Denis Suarez avec le Barça cette saison. Le milieu de terrain qui aura 25 ans demain ne peut plus se contenter de ces miettes et pourrait aller voir ailleurs. Selon Sky Italia, Denis Suarez est suivi par l'AS Roma et l'AC Milan mais surtout par Arsenal dont il connait bien l'entraîneur Unai Emery. Le joueur espagnol qui a fait ses classes à Manchester City devrait bientôt revenir en Angleterre.

Notre avis : Une belle porte de sortie pour Suarez.

Denis Suárez, del Barcelona, ante el Celta en CopaGetty Images

Le Barça reste optimiste pour de Jong

Le PSG semble avoir pris une longueur d'avance sur le dossier du recrutement du très convoité Frenkie de Jong depuis la récente rencontre entre son directeur sportif Antero Henrique et les représentants du joueur. De plus, le club parisien serait davantage enclin à payer les 75 millions d'euros réclamés par l'Ajax. Cependant, Mundo Deportivo assure que les émissaires du Barça demeurent confiants car le joueur donnerait sa préférence aux Blaugrana.

Notre avis : Le club catalan devra surtout mettre la main à la poche pour convaincre de Jong.

Kakuta veut quitter le Rayo

Gaël Kakuta faisait initialement partie du groupe du Rayo Vallecano convoqué pour affronter Valladolid, samedi en Liga, mais il a préféré rester s'entraîner seul et son nom ne figurait pas sur la feuille de match. Selon Marca, le milieu de terrain de 27 ans souhaite quitter le club madrilène qu'il a rejoint l'été dernier. Amiens veut le récupérer en prêt. Le club picard tente de faire revenir un autre de ses anciens joueurs : l'arrière gauche Danilo Avelar qui est actuellement prêté aux Corinthians par le Torino après avoir évolué en Ligue 1 la saison dernière. Les dirigeants amiénois misent aussi sur un prêt du Brésilien.

Notre avis : Le retour de Kakuta sera plus facile à finaliser que celui d'Avelar pour les Picards qui ont bien besoin de renforts.

Le Real s'active pour Palacios

Les Merengue ne devraient recruter que le jeune Brahim Diaz cet hiver mais ils préparent aussi leur mercato estival. Selon Marca, les dirigeants madrilènes ont rencontré leurs homologues de River Plate à Abou Dabi et un terrrain d'entente a été trouvé pour le transfert d'Exequiel Palacios. Le Real Madrid transmettra très bientôt une offre au club argentin et le milieu de terrain de 20 ans devrait arriver l'été prochain. Le Brésilien Eder Militao, défenseur central de Porto, est également dans le viseur madrilène.

Notre avis : La Maison Blanche mise sur des joueurs très jeunes et donc certainement encore tendres.

Direction Wolverhampton pour Abraham

Les Wolves souhaitaient recruter Tammy Abraham et étaient prêts à offrir 20 millions d'euros à Chelsea pour l'attaquant de 21 ans actuellement en prêt à Aston Villa où il a déjà marqué 16 buts en 20 matches de Championship. Selon Sky Sports, l'avant-centre va bien monter en Premier League puisqu'il sera prêté à Wolverhampton.

Notre avis : Abraham va pouvoir de nouveau montrer ses qualités dans l'élite anglaise et Chelsea ne doit pas le vendre.

Robinho rejoint Basaksehir

L'Istanbul Basaksehir, solide leader du championnat turc, a officialisé la signature de Robinho pour un an et demi. L'attaquant brésilien de 34 ans évoluait à Sivasspor, 9e du classement, où il a marqué 8 buts en 16 matches de championnat cette saison. Le montant du transfert est estimé à 2 millions d'euros.