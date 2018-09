Messi, Chelsea, De Gea : les 5 infos mercato qui vous échappé mercredi

Chelsea prolonge Ampadu

Chelsea protège ses jeunes espoirs. International gallois, Ethan Ampadu (18 ans) a en effet prolongé son contrat jusqu'en 2023 avec les Blues ce mercredi. "Ethan a montré un gros potentiel et une incroyable maturité depuis qu'il est arrivé à Chelsea il y a un an", explique Marina Granovskaia, dirigeante du club anglais, dans le communiqué. "Durant cette courte période, il a convaincu beaucoup de gens avec sa qualité et son mental exceptionnels et nous avons hâte de le voir devenir un joueur clé pour le club lors des années à venir", conclut-elle. Ampadu a disputé 7 matches avec Chelsea l'an passé.

Notre avis : Ampadu est promis à un grand avenir. C'est donc un choix logique de Chelsea.

Rakitic va devoir patienter...

Au coeur des rumeurs cet été, avec notamment un présumé intérêt du PSG, Ivan Rakitic est finalement toujours au Barça. Désormais, le vice-champion du monde attend une prolongation de contrat... Problème, selon la Onda Cero, le club catalan ne compte pas lui offrir un nouveau bail. Du moins, pas tout de suite. Josep Maria Bartomeu, le président du Barça, lui aurait demandé de patienter la saison prochaine.

Notre avis : Rakitic est sous contrat avec le Barça jusqu'en 2021. Encore un peu de temps, donc...

De Gea est "heureux" à United

David De Gea devrait rester encore plusieurs saisons à Manchester United. Courtisé par le Real Madrid il y a quelques saisons, le gardien espagnol assure être "heureux" avec les Red Devils. "Je me sens vraiment aimé dans ce club. De la part des fans, de toutes les personnes qui sont pour ce club", explique-t-il dans des propos rapportés par Sky Sports "Je suis très heureux de jouer pour ce club, l'un des meilleurs clubs du monde. Donc pour moi, c'est vraiment bien de faire partie de ce club"

Notre avis : Courtois désormais au Real, De Gea n'est plus une piste du Real. Choix logique ou "forcé" de rester à United ?

David de Gea, Manchester UnitedGetty Images

Monchi réagit à la rumeur Barça

Arrivé à l'AS Rome il y a maintenant quelques mois, Monchi est pourtant déjà annoncé de retour en Espagne. Après son expérience au FC Séville, le directeur sportif serait courtisé par le Barça, qui voit en lui un dirigeant solide pour l'avenir. De son côté, l'intéressé a nié cette possibilité. "Je n'ai pas envie de retourner en Espagne pour le moment", assure-t-il à la Cadena Cope. "Je suis bien à la Roma (...) Je suis une personne qui pense au présent, pas au futur. J'ai encore un contrat de longue durée ici, les rumeurs sur le Barça sont infondées", conclut-il.

Notre avis : Monchi le sait : il joue gros cette saison avec la Roma. Avec les mauvais résultats du début de saison, le dirigeant n'est (pour le moment) pas épargné par les critiques.

Ibra veut Messi en MLS

Zaltan Ibrahimovic se sentirait-il un peu seul en MLS ? Alors qu'il ne cesse de régaler avec les Los Angeles Galaxy, l'attaquant suédois espère en effet voir d'autres grands joueurs débarquer dans son championnat, comme un certain... Lionel Messi. Au point qu'il le veut "absolument", comme il l'a déclaré à TMZ Sports. Depuis quelques jours, une rumeur envoie en effet l'attaquant du Barça à l'Inter Miami FC, nouveau club de David Beckham, qui rejoindra la Ligue nord-américaine en 2020.

Notre avis : Messi avait déclaré vouloir finir sa carrière aux Newell's Old Boys, en Argentine. De quoi tuer le suspense d'une possible arrivée en MLS ?