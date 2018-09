Rakitic, Kanté, Agüero : les 5 infos mercato qui vous ont échappe vendredi

Cornet a demandé à quitter l'OL

Auteur d'un match énorme contre Manchester City (1-2), Maxwel Cornet revient de loin. Critiqué par les supporters, cantonné à un rôle de remplaçant... L'international ivoirien n'est pas dans sa meilleur période lyonnaise. Au point que, selon L'Equipe, Cornet a demandé à l'OL son départ en janvier prochain juste avant le match face à City. Oui mais voilà, il a depuis marqué à l'Etihad Stadium. De quoi changer la donne ? Déçu de l'offre de prolongation proposée par l'OL, Cornet n'est pour le moment pas convaincu. Tout proche de rejoindre Wolfsburg cet été, il pourrait bien animer le prochain mercato d'hiver...

Notre avis : Parfois, certains buts peuvent changer un destin. Et si c'était le cas pour Cornet ?

Le PSG a bien tenté Rakitic

Oui, le PSG voulait recruter Ivan Rakitic cette saison. Entretenu par Mundo Deportivo, ce feuilleton était visiblement proche de la réalité selon Le Parisien, qui révèle que le club de la capitale a bien tenté le coup pour le joueur du Barça. Au point que ce dernier était d'accord pour rejoindre Paris... Problème, le Barça ne voulait pas se séparer de Rakitic, qui possède une clause de 120 millions d'euros dans son contrat. Le dossier n'est donc pas allé plus loin. Concernant celui de N'Golo Kanté, Antero Henrique a multiplié les contacts... sans succès.

Notre avis : Kanté-Rakitic, deux dossiers compliqués à boucler. Résultat, le PSG a réalisé un mercato difficile à comprendre.

Agüero prolonge avec City

L'histoire continue entre Sergio Agüero et Manchester City. Arrivé en 2011 chez les Citizens, l'attaquant de 30 ans a officiellement prolongé son contrat jusqu'en 2021 ce vendredi. S'il va au bout de son nouveau bail, il pourrait donc atteindre les dix ans passés au sein du club anglais. Une nouvelle étape qui n'était pas forcément acquise, Agüero ayant souvent rappelé que son bail prenait fin en 2020 et qu'il souhaitait rentrer en Argentine, dans son club formateur de l'Independiente.

Notre avis : Agüero reste un élément capital pour City. Prolongation logique.

Boutobba signe à Montpellier

Bilal Boutobba signe à Montpellier. Libre depuis la résiliation de son contrat avec le FC Séville, l'ancien joueur de l'OM est de retour en Ligue 1. Le milieu offensif de 20 ans évoluera avec l'équipe réserve du MHSC dans un premier temps. Il portera le numéro 12.

Notre avis : Nouvellle aventure pour Boutobba, qui va vite devoir reprendre le sens de la marche...

Le Barça ne serait plus intéressé par Paqueta

En voilà une bonne nouvelle pour le PSG. Alors que la presse brésilienne ne cesse de parler d'un intérêt du club parisien pour Lucas Paqueta, le Barça, de son côté, ne souhaiterait plus recruter le joueur de Flamengo. En effet, selon Sport, le joueur de 21 ans n'aurait pas totalement convaincu les Blaugrana, qui estiment que Paqueta n'a pas encore les épaules pour le Barça. De plus, les places pour les extracommunautaires sont actuellement occupées (Arthur, Malcom et Vidal). Le PSG a un adversaire en moins pour le milieu de terrain.

Notre avis : Une chose est certaine, le PSG doit intervenir pour son entrejeu. Et ce dès janvier prochain.