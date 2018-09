Rakitic, Lo Celso, Balotelli : les 5 infos mercato qui vous ont échappé vendredi

Rakitic n'a pas douté

Ivan Rakitic a vécu un bien drôle d'été. Vice-champion du monde avec la Croatie, le joueur du Barça a régulièrement fait la Une des quotidiens catalans. La raison ? Un intérêt présumé du PSG pour lui. "Je n’ai jamais douté, il y a eu quelques jours où j’ai un peu réfléchi, mais il faut savoir que je suis chanceux", a-t-il expliqué à ce sujet dans les colonnes de Mundo Deportivo. "Je suis dans le meilleur club du monde, représenter le Barça est ce que je veux et c’est la plus belle chose qui soit. Je me sens bien, heureux et désireux"

Notre avis : On n'a que rarement douté du fait que Rakitic allait rester au Barça.

Lo Celso justifie son choix

C'est l'un des transferts que les supporters du PSG n'ont pas compris cet été. Alors que leur club est en manque de milieux de terain, Giovani Lo Celso a pourtant été prêté au Betis Séville. Le tout avec une option d’achat obligatoire en cas de qualification en coupe d’Europe à l'issue de la saion. Le joueur, de son côté, est en tout cas heureux de son choix. "Dès le premier instant, je n’ai pas douté et le staff technique m’a reçu de la plus belle des manières. Il y a un beau style de jeu qui me fera grandir", explique-t-il en conférence de presse.

"Ce fut une longue négociation, mais nous voulions que ça se fasse (...) Je voulais grandir en tant que joueur. En plus, le club est de retour en coupe d’Europe. Ça été long parce que partir du PSG, ce n’est pas facile, mais nous y avons fait beaucoup d’efforts", a-t-il précisé.

Notre avis : Le PSG va devoir composer avec un milieu de terrain limité jusqu'à cet hiver. Le départ de Lo Celso est discutable.

Balotelli ne voulait pas retourner en Italie

Mario Balotelli en avait assez. Lassé des critiques sur Instagram, l'attaquant italien a répondu à ses détracteurs. Le tout sous une publication de Sky Sport Italie. Toujours à l'OGC Nice, "SuperMario" en a profité pour préciser qu'il ne voulait pas revenir en Serie A. "Voir combien de gens me haïssent me fait vraiment plaisir ! Quand les choses iront mieux j’espère qu’ils continueront à me détester (...) Il y avait une raison claire de pourquoi je ne voulais pas revenir en Serie A, j'espère que c'est plus clair maintenant", écrit-il.

Notre avis : Même s'il assure ne pas vouloir revenir en Serie A, Balotelli n'aurait certainement pas dit "non" à un club huppé de Serie A cet été.

Mavuba, un retraité en amateur

Rio Mavuba reprend du service. Retraité du monde professionnel début septembre, l'ancien joueur du LOSC (34 ans) a signé un contrat avec Mérignac-Arlac (N3), un club entraîné par Antoine Verges, l'un de ses meilleurs amis et ancien partenaire du centre de formation bordelais.

Notre avis : Mavuba s'offre un dernier challenge. Pourquoi pas ?

L'OL veut prolonger Tousart

L'OL ne s'arrête plus. Après avoir prolongé Tanguy Ndombele jeudi et Houssem Aouar puis Ferland Mendy cet été, Jean-Michel Aulas espère désormais faire de même avec Lucas Tousart. Selon L'Equipe, des discussions sont en cours entre les deux parties. L'OL espère boucler rapidement le dossier. Pour l'heure, Tousart est sous contrat jusqu'en 2022.