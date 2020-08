TRANSFERTS - Le Stade Rennais a officialisé le recrutement pour les quatre prochaines saisons de l'international marocain Nayef Aguerd, en provenance de Dijon. Le coût de cette opération est estimé à environ 5 millions d'euros.

Après avoir essuyé plusieurs refus, notamment celui de l'ancien parisien et néo-bavarois Tanguy Kouassi, le Stade Rennais a enfin trouvé son renfort en défense. Le 3e du dernier exercice de Ligue 1 et Dijon ont annoncé ce vendredi le transfert du défenseur central et international marocain Nayef Aguerd, engagé pour quatre ans par le club breton. Le montant du transfert n'a pas été communiqué mais a été estimé dans la presse à plus de 5 millions d'euros.

Le joueur de 24 ans, au gabarit longiligne (1,88 m), a évolué au FUS Rabat avant d'arriver en 2018 à Dijon, où il a été salué pour ses qualités de relance et sa vision du jeu. Mais une rupture des ligaments de la cheville droite en octobre 2019 l'a tenu éloigné des terrains quatre mois cet hiver et il n'a rejoué que quatre matches avant la suspension du championnat en mars.

Un profil qu'on avait identifié assez rapidement

"C'est un profil que l'on avait identifié assez rapidement avec Julien Stéphan pour ce poste de défenseur central gauche. C'est une belle opportunité pour nous d'avoir ce joueur que nous allons continuer à développer et qui sera opérationnel tout de suite", a déclaré dans un communiqué Florian Maurice, le directeur sportif de Rennes.

"C'est un joueur que j'apprécie énormément", a salué dans un communiqué le président de Dijon, Olivier Delcourt. "Il est intelligent, souvent de bonne humeur et a toujours eu un comportement exemplaire envers le DFCO. Je lui souhaite beaucoup de réussite à Rennes. Il possède toutes les qualités nécessaires pour s'y imposer".

