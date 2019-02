Ribery, Higuain, Icardi : les 6 infos mercato qui vous ont échappé vendredi

Ribery évoque son avenir

La parole de Franck Ribéry est rare. Encore plus en France. Mais ce vendredi, le joueur du Bayern Munich a accordé une grande interview à L'Equipe, où il évoque notamment son avenir en vue de la saison prochaine.

"J’ai toujours du gaz ! Je me sens capable. J’ai cette force, cette envie. J’aime encore jouer, prendre du plaisir. Je me sens bien dans mes crampons. Je ne tricherai jamais avec le Bayern. On va voir comment ça se passe dans les semaines à venir. On s’assiéra tous ensemble, avec les dirigeants et Alain (Migliaccio), mon conseiller de toujours. Je suis quelqu’un d’entier. Je continuerai au Bayern si je peux toujours tout donner pour lui", a confié Ribery, lui qui arrive en fin de contrat avec le club bavarois.

Notre avis : Ribery ne dirait pas non à une pige ailleurs avant de raccrocher définitivement les crampons.

Le futur de De Ligt lié à... Umtiti ?

Que va décider Matthijs de Ligt pour son avenir ? Si un départ en fin de saison ne fait aucun doute, le défenseur de l'Ajax Amsterdam semble toujours indécis concernant sa destination. Si le Barça continue "de le suivre", comme confirmé par le président Bartomeu, ce transfert devrait dépendre de la guérison du genou de Samuel Umtiti. Selon Mundo Deportivo, une éventuelle opération du Français "obligerait" le club catalan à intervenir sur le mercato, et donc probablement recruter De Ligt.

Notre avis : Umtiti semble revenir doucement (mais sûrement) de sa blessure. Pas de panique, donc ?

L'Inter veut garder Icardi

Destitution du brassard, refus d'honorer sa convocation pour le match... L'histoire entre l'Inter Milan et Mauro Icardi a pris une bien mauvaise tournure ces derniers jours. De quoi envisager une rupture l'été prochain ? Piero Ausilio, le directeur sportif des Nerazzurri, a livré son sentiment jeudi soir. "On va continuer les discussions pour une prolongation de contrat. On ne doit pas se laisser avoir par cette histoire (du capitanat), c'est autre chose", a-t-il expliqué à Sky Italie.

Notre avis : Malgré les déclarations d'Ausilio, difficile d'imaginer une possible réconciliation entre l'Inter et Icardi...

Goicoechea prolonge au TFC

Mauro Goicoechea a prolongé avec le TFC. Doublure de Baptiste Reynet à Toulouse, le gardien uruguayen a a signé un nouveau contrat jusqu'en 2021. Il a disputé deux matches de Ligue 1 cette saison.

Notre avis : Le TFC s'assure la présence d'un gardien d'expérience en doublure de Reynet.

Gattuso veut garder Suso

Gennaro Gattuso ne compte aucunement se séparer de Suso. Si l'international espagnol connaît un coup de moins bien ces dernières semaines, il reste un élément fondamental dans le onze milanais. "Il mérite d'être prolongé. Je ne suis ni agent ni directeur sportif, mais je peux dire qu'il donne beaucoup à l'équipe", a expliqué l'entraîneur de Milan, qui espère donc voir son joueur prolonger son contrat au plus vite.

Notre avis : Suso possède une clause d'une quarantaine de millions dans son contrat. Milan doit la modifier au plus vite...

Chelsea veut connaître le prix pour Higuain

Arrivé cet hiver du côté de Chelsea, Gonzalo Higuain n'est "que" prêté du côté des Blues. Résultat, il n'est pas à exclure que l'attaquant reparte du côté de la Juventus en fin de saison... Mais comme dévoile par ESPN, le club italien n'a aucune intention de recupérer l'international argentin, qui n'entre décidément plus dans les plans de la Vieille Dame. Résultat, si l'option d'achat a été fixée à 36 millions d'euros, Chelsea espère racheter Higuain pour moins. Voire beaucoup moins.