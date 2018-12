Robert Lewandowski se dit "à 100% au Bayern", mais met la pression sur ses dirigeants

"Je ne pense pas à changer de club. Je l'avoue : cet été, cela a pu être un sujet de débat mais c'est désormais terminé", a affirmé Robert Lewandowski dans une interview parue lundi en ligne sur le site de l'édition sportive du quotidien allemand Bild. "Il est fort probable que je reste ici encore longtemps. Je m'identifie totalement au Bayern", a ajouté le joueur de 30 ans qui évolue chez le champion d'Allemagne depuis 2014.

Durant l'été dernier, le joueur aurait été convoité notamment par le Real Madrid et Chelsea. Mais les dirigeants allemands avaient été fermes, martelant que l'attaquant, meilleur buteur de Bundesliga la saison dernière avec 29 réalisations, n'était pas à vendre.

" Cela nous aiderait davantage si un ou deux joueurs de classe mondiale nous rejoignaient plutôt que cinq joueurs de bon niveau "

"J'ai le sentiment que depuis que toutes ces rumeurs et problèmes ont disparu de la table, je suis à nouveau de tout cœur au Bayern, à 100%", a expliqué Lewandowski à Bild. Rappelant sa volonté de remporter à nouveau la Ligue des champions, dont le trophée échappe aux Bavarois depuis leur victoire en 2013, il a également fait une petite pique à sa direction, réclamant que le club marque le coup sur le marché des transferts. "Cela nous aiderait davantage si un ou deux joueurs de classe mondiale nous rejoignaient plutôt que cinq joueurs de bon niveau", a-t-il confessé.

Depuis l'arrivée de Lewandowski au Bayern, le club a atteint trois fois les demi-finales et une fois les quarts de finale de la compétition reine. Le Bayern est actuellement qualifié pour les huitièmes de finale de la C1 où il sera opposé au finaliste de l'an dernier et actuel leader de Premier League, Liverpool (aller le 19 février et retour le 13 mars à Munich). En Bundesliga, le club munichois, sextuple tenant du titre, a 6 points de retard sur le Borussia Dortmund, leader après 17 journées.