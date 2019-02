Ronaldo, Hazard, Falcao, James Rodriguez : les 8 infos mercato qui vous ont échappé mardi

Ronaldo heureux à la Juve

Ce mardi, Tuttosport est revenu sur les rumeurs d'un possible mécontentement de Cristiano Ronaldo à la Juventus. Alors que ces dernières circulaient au Portugal et en Espagne, le quotidien explique que CR7 se dit très "heureux" en interne. Même topo du côté du club transalpin, qui a confirmé ce sentiment au journal. Aucun problème, donc, entre la Juve et Ronaldo.

Notre avis : CR7 est heureux à la Juve, mais certainement contrarié après la défaite contre l'Atlético Madrid en Ligue des champions (2-0). Pour rester dans "sa" compétition, il va devoir se montrer décisif au retour.

Vidéo - Allegri : "Ronaldo s'est mis au service de l'équipe" 00:34

Mourinho imagine Hazard au Real

Eden Hazard va-t-il rejoindre le Real Madrid l'été prochain ? Dans les tuyaux, ce possible transfert est désormais en cause depuis la sanction reçue par Chelsea. Pour avoir enfreint les règles concernant les transferts de joueurs mineurs, le club anglais a été puni d'une interdiction de recruter pour les deux prochaines fenêtres de transfert. Toutefois, José Mourinho, son ancien entraîneur à Chelsea, l'imagine bien rejoindre les Merengues.

"A-t-il le talent pour jouer au Real Madrid ? Il l’a. A-t-il la personnalité nécessaire pour revêtir un costume "super lourd "et jouer devant les supporters au Bernabéu ? Oui, il en a la personnalité", a expliqué le Special One à DAZN Espagne. "En ce qui concerne les ambitions d’Eden, qu’il s’agisse de jouer toute sa vie pour Chelsea ou de jouer pour un géant comme le Real Madrid, je ne saurais dire ce qu’il souhaite, car je ne lui ai pas parlé depuis longtemps", poursuit-il dans des propos relayés par FootMercato.

Notre avis : Difficile d'imaginer Chelsea se séparer d'Hazard sans remplaçant au préalable. La sanction de la FIFA a changé les plans.

Liverpool et United sur les traces de James Rodriguez

James Rodriguez est toujours dans le doute concernant son avenir. Alors que son prêt de deux ans prend fin au Bayern Munich, l'international colombien pourrait bien repartir au Real Madrid en fin de saison. Mais rien n'est à exclure. Le club bavarois dispose en effet d'une option d'achat... En froid avec Niko Kovac, son entraîneur, Rodriguez ne semble toutefois plus si heureux au Bayern. Selon le Mirror, Liverpool et Manchester United seraient notamment intéressés au profil de l'ancien joueur de Monaco. Et les deux clubs de Premier League pourraient bien le tenter l'été prochain...

Notre avis : Le Bayern va probablement lever l'option pour James Rodriguez. Mais de son côté, le joueur a clairement des envies d'ailleurs.

James Rodríguez (FC Bayern München)Getty Images

L'agent de Cutrone jette un froid

Les temps sont durs pour Patrick Cutrone. Chouchou de San Siro, l'attaquant de l'AC Milan est désormais la doublure de Krzysztof Piatek, arrivé cet hiver et qui ne s'arrête plus de marquer. Sur le banc, l'Italien ronge son frein... en attendant son heure. Mais sa patience a des limites. "S'il restera à Milan ? On verra...", a ainsi lâché son agent jeudi. "Il veut jouer et accepte les décisions du coach. Mais s'il n'a pas plus de temps de jeu d'ici à la fin de saison, il faudra trouver une solution pour lui et Milan", a-t-il précisé à MilanNews.

Notre avis : Visage fermé, Cutrone a perdu sa joie de vivre à Milan. Le joueur souhaite plus de temps de jeu. Mais avec un tel Piatek, autant dire que la tâche s'annonce difficile...

Selnaes et M'Bengue en Chine

C'est officiel. Ce mardi, l'ASSE a confirmé les départs de Cheikh M'Bengue et Ole Selnaes au Shenzhen FC (Chine). Si aucun chiffre n'a été communiqué, le club du Forez pourrait avoir recu une indemnité autour des 10 millions d'euros pour ses deux joueurs. "L’ASSE souhaite à Ole Selnaes et Cheikh M’Bengue pleine réussite pour la suite de leur carrière", conclut le communiqué des Verts.

Notre avis : Selnaes n'était plus le bienvenu à l'ASSE. M'Bengue a été inclus dans le deal pour contourner la legislation chinoise. Les Verts récupèrent un joli butin.

Falcao a des touches en Italie

Radamel Falcao a beau prendre de l'âge, il reste l'un des joueurs les plus courtisés sur le mercato. Selon le Corriere dello Sport, l'attaquant de l'AS Monaco plaît beaucoup à l'AC Milan et à la Lazio Rome. Le quotidien affirme même que le joueur a été aperçu dans la capitale italienne lundi. Pour du tourisme ou discuter mercato ? Voilà qui reste à déterminer...

Notre avis : Milan a la paire Piatek-Cutrone. La Lazio, elle, compte sur Immobile-Caicedo. Difficile de croire à la rumeur Falcao.

Radamel Falcao lors de la rencontre Monaco-Nantes / Ligue 1Getty Images

Jesé resterait bien au Betis...

Prêté sans option d’achat par le PSG au Betis Séville, Jesé Rodriguez se voit toutefois rester en Liga. "C’est une décision des deux clubs (à propos de l'absence d'option d'achat, NLDR). Ils ont réfléchi à cela, mais si, d'ici à la fin de la saison, tout se passe bien, on pourrait parler. Si le club veut que je reste, ce sera à la fin de la saison. Il reste beaucoup de choses à faire. Je travaillerai jusqu'au dernier jour", a-t-il expliqué à la chaîne TV du Betis. Pour rappel, Jesé est sous contrat avec Paris jusqu'en 2021.

Notre avis : Jesé n'entre décidément plus dans les plans du PSG. En cas d'offre correcte, il ne sera pas retenu l'été prochain.

... et Lo Celso intéresse le Barça et le Real

Giovani Lo Celso a tapé dans l'oeil du Real Madrid et du Barça. Le joueur, prêté avec option d'achat au Betis Séville par le PSG, serait en effet une piste des deux clubs selon El Confidencial. Pour le recruter, le club catalan proposerait une somme d'argent conséquente... plus son latéral gauche Juan Miranda. Les Merengue, eux, espèrent inclure plusieurs joueurs dans le deal. Les noms de Théo Hernandez et Mariano Diaz sont notamment évoqués. De son côté, le Betis dispose d'une option d'achat de 25 millions d'euros, soit 22 millions si l'on comprend les 3 millions dépensés pour le prêt. Cette option deviendra obligatoire en cas de qualification européenne.

Notre avis : Il est fort probable que le Betis lève l'option d'achat de Lo Celso. Pour mieux le revendre ensuite au Barça ou au Real ? Ce n'est pas à exclure...