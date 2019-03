Sancho, Bale, Bernardo Silva : les 4 infos mercato qui vous échappé ce weekend

MU veut faire de Sancho l'Anglais le plus cher de l'histoire

Si les sommes dépensées en transfert ont atteint des sommes folles ces dernières années, elle n'a pas encore touché les joueurs anglais. Jusqu'ici, le record est détenu par Kyle Walker et ses 53 millions mais Manchester United serait prêt à faire beaucoup mieux. Selon le Mirror, les dirigeants mancuniens seraient prêts à mettre 100 millions d'euros sur la table pour attirer l'ailier du Borussia Dortmund l'été prochain. Auteur de 9 buts et 14 passes décisives cette saison, l'international anglais (3 sélections) de 18 ans était arrivé dans la Ruhr pour 8 millions d'euros en 2017.

Notre avis : Cent millions d'euros, c'est beaucoup d'argent pour un jeune de 18 ans mais le marché est ainsi fait et United a besoin de talent dans son effectif.

Jadon SanchoGetty Images

Florentino Pérez ne veut plus de Bale

C'est AS qui nous expliquait samedi avant la défaite du Real face au Barça (0-1), que Gareth Bale a "épuisé" la patience de son président, Florentino Pérez. Le Gallois serait "condamné" à un départ selon des sources proches du club rapporte le media espagnol. Selon AS, le Real ne serait cependant pas vendeur à moins de 100 millions d'euros six ans après son arrivée contre la même somme, ou presque.

Notre avis : Avec 13 buts et 5 passes, Bale n'a pas profité du départ de Cristiano Ronaldo l'été dernier. Son histoire avec le Real semble toucher à sa fin.

Gareth BaleGetty Images

City veut sécuriser Bernardo Silva…

Un intérêt du Real Madrid et du FC Barcelone pousserait Manchester City à sécuriser Bernardo Silva sur le long terme selon le Daily Mail ce dimanche. Devenu une pièce incontournable du onze de Pep Guardiola, le Portugais de 24 ans pourrait voir son salaire de 500 000 euros par mois être doublé par ses dirigeants. Toujours selon le media britannique, l'ancien Monégasque n'hésiterait pas une seconde pour prolonger et voudrait s'engager sur le long terme avec le club mancunien.

Notre avis : City aurait tort de ne pas vouloir sécuriser Silva et le joueur aurait tort de ne pas accepter cette proposition. Un gagnant-gagnant qui n'attend plus que son officialisation.

… et vise Thiago Alcantara

Ce n'est un secret pour personne : Pep Guardiola est un grand fan de Thiago Alcantara. Quand il était arrivé au Bayern Munich, le technicien catalan avait tout de suite fait venir le milieu de terrain en provenance de Barcelone. Les deux pourraient être réunis, cette fois à Manchester City, selon le Mirror. Guardiola et ses dirigeants auraient fait de l'arrivée d'un axial une priorité pour l'été prochain et Alcantara serait la cible prioritaire.

Notre avis : Quand Fernandinhho a été absent en décembre, les Citizens ont souffert. Ajouter un milieu de terrain de qualité ne serait pas du luxe pour Manchester City.