Sarabia au PSG jusqu'en 2023 ?

Selon L'Equipe, le milieu offensif espagnol Pablo Sarabia (27 ans) devrait bien signer au Paris Saint-Germain, en début de semaine prochaine, et s'y engager jusqu'en 2023, soit pour quatre ans. Les deux parties sont tombées d'accord. Celui qui avait rejoint le FC Séville en 2016 s'apprête donc à connaître une nouvelle expérience. Le PSG devra s'acquitter de sa clause libératoire qui s'élève à 18 millions d'euros.

Notre avis : Sarabia et ses qualités vont être bénéfiques au PSG.

Une nouvelle offre du PSG pour Milinkovic-Savic ?

D'après Il Messaggero, le Paris Saint-Germain aurait formulé une nouvelle offre pour s'attacher les services de Sergej Milinkovic-Savic. Ce dernier est évalué par son président entre 80 et 100 millions d'euros mais le PSG proposerait 65 millions d'euros plus 5 de bonus. Dans le deal, les Parisiens seraient même prêts à y inclure Layvin Kurzawa (26 ans).

Notre avis : L'offre parisienne ne sera pas suffisante.

Buffon fixe ses conditions pour un retour à la Juve

Depuis son départ du Paris Saint-Germain, Gianluigi Buffon se retrouve libre de tout contrat. Les rumeurs vont bon train quant à sa future destination et la dernière en date indique un possible retour à la Juventus Turin. Toutefois, le principal intéressé aurait fixé ses conditions pour que celui-ci se concrétise. Selon La Repubblica, la légende italienne réclamerait de disputer au moins huit matches de Série A pour dépasser Maldini (647 matches disputés), et un salaire annuel de deux millions d'euros.

Notre avis : Buffon aimerait terminer sa carrière comme il l'entend.

Une rencontre Barça - Atlético la semaine dernière pour Griezmann

D'après L'Equipe, une rencontre aurait eu lieu la semaine dernière entre les dirigeants du FC Barcelone et l'Atlético Madrid, concernant le dossier de l'attaquant français Antoine Griezmann. Un rendez-vous considéré comme une première étape par le quotidien sportif français, quant à de possibles futurs échanges dès la semaine prochaine. Car à ce moment-là, la clause de cession du Tricolore de 28 ans passera de 200 à 120 millions d'euros.

Notre avis : Un feuilleton qui n'a pas fini d'alimenter le mercato estival.

Nzonzi à Lyon pour 20 millions ?

A en croire les dernières informations de Repubblica.it, l'Olympique Lyonnais se rapprocherait encore un peu plus de Steven Nzonzi. Le milieu de terrain de l'AS Rome pourrait rejoindre le club rhodanien, contre un montant de 20 millions d'euros.

Notre avis : Un bon moyen pour l'international français de relancer sa carrière.

Ben Arfa connaît son futur club

Libre de tout contrat après une saison passée au Stade Rennais, Hatem Ben Arfa a entretenu le suspense sur sa future destination via les réseaux sociaux. Le milieu de terrain a publié ce vendredi un post Instagram dans lequel il annonce avoir trouvé son futur club. "Quand tu apprends où tu vas jouer l’année prochaine", a-t-il posté, sourire aux lèvres. Le joueur de 32 ans serait suivi par le FC Séville, le Betis, Besiktas et Fenerbahce.

Notre avis : Ce fameux club devra centrer son nouveau projet autour du Français.

Nasri sondé par Kompany et Anderlecht

D'après DH, Vincent Kompany, le nouveau joueur/manager d'Anderlecht se serait renseigné sur le sort de Samir Nasri, sans club depuis son départ de West Ham. Les deux hommes se connaissent bien pour avoir joué ensemble du côté de Manchester City, entre 2011 et 2016. L'ancien défenseur des Citizens avait auparavant tenté d'en faire de même auprès de Nacer Chadli et Thomas Vermaelen.

Notre avis : Samir Nasri a encore l'espoir de pouvoir relever un dernier gros défi.

Raggi quitte Monaco

Par un simple tweet, l'AS Monaco a annoncé ne pas avoir prolongé le contrat de son défenseur italien Andrea Raggi, qui arrivait à son terme à la fin de cette saison.

Notre avis : La fin d'un cycle pour Monaco, après une saison extrêmement compliquée.

United insiste pour Rakitic

Selon le journal Sport, Manchester United n'aurait pas abandonné la piste Ivan Rakitic. Les Red Devils seraient même passés une nouvelle fois à l'offensive, auprès du FC Barcelone. Un possible départ de Paul Pogba aurait ainsi motivé les Mancuniens à se réintéresser au milieu de terrain croate. Toutefois, leur offre initiale de 35 millions d'euros est jugée bien trop faible et Manchester United devra au moins en proposer 50 pour obtenir satisfaction.

Notre avis : Une bonne pioche en cas de départ du champion du monde français.

Higuain à la relance à l'AS Rome ?

Selon le Corriere dello Sport, Gonzalo Higuain pourrait changer de club la saison prochaine, mais rester en Italie. En effet, l'Argentin aurait trouvé un nouveau point de chute, à savoir l'AS Rome. Un premier contact aurait eu lieu entre Gianluca Petrachi, nouveau directeur sportif du club de la Louve, et son homologue turinois Fabio Paratici. Un prêt payant de 12 millions d'euros serait dans les tuyaux. S'il est au centre du projet, le joueur sera d'accord.

Notre avis : Après Naples, la Juventus et le Milan, Higuain continuerait son tour d'Italie.

Gorgelin arrive au Havre

Le gardien de but Mathieu Gorgelin quitte l'Olympique Lyonnais et s'engage officiellement au Havre où il a signé un contrat de trois ans. Professionnel depuis 2011, le natif d'Ambérieu-en-Bugey avait été prêté en 2011-2012 au Red Star, mais n'avait pas connu d'autre club que l'Olympique Lyonnais. C'est donc une nouvelle page qui se tourne pour le portier de 28 ans.

Notre avis : Une page se tourne pour l'éternelle doublure lyonnaise qui va donc pouvoir prendre son envol.

Valencia au LDU Quito

Libre de tout contrat et après dix ans passés à Manchester United, le latéral droit Antonio Valencia (33 ans), international équatorien (97 sélections, 12 buts), s'est engagé en faveur du LDU Quito, champion d'Equateur en titre. Il retourne dans son pays natal après 14 ans passés en Europe (Villarreal, Recreativo Huelva, Wigan puis Manchester United).

Notre avis : Une façon de boucler la boucle pour celui qui aura tout connu avec le club mancunien.

Weah à Lille, ça se précise

Timothy Weah devrait bel est bien quitter le PSG pour Lille. En négociations depuis plusieurs semaines pour le transfert de l'attaquant international américain, les deux clubs seraient tombés d'accord sur une indemnité de 10 millions d'euros et un pourcentage à la revente pour Paris selon RMC.