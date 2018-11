Six à huit prêts maximum, plus de clubs satellites : la FIFA bouleverse les règles du mercato

Chelsea a du souci à se faire. Alors que le club anglais possède actuellement 39 (!) joueurs en prêt, la FIFA, de son côté, est en passe de faire un grand ménage. Comme l'explique le Times ce vendredi, l'instance a en effet acté un changement radical sur le marché des transferts. Désormais, chaque club pourra prêter six à huit joueurs maximum. Le but de cette nouvelle loi est simple : éviter les prêts à tout-va, permettre un vrai développement aux joueurs et arrêter les profits de certains clubs sur le dos de jeunes joueurs, souvent vendus après une série de prêts.

Une limite de deux joueurs prêtés au même club

Autre élément important, la FIFA veut bannir les équipes qui prêtent leurs joueurs à un seul et même autre club, plus communément appelé "club satellite". Résultat, la limite sera de deux joueurs prêtés au même club. Certaines équipes ont de quoi être inquiètes, comme l’AS Monaco, qui a prêté cette sason neuf joueurs au Cercle Bruges. Avec ce nouveau règlement, ce sera désormais interdit.

Si ces informations sont pour l'heure officieuses, le Times annonce qu'elles seront bientôt officielles.