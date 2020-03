Sterling, l'incroyable retour à Liverpool ?

L'attaque de Liverpool pourrait bien être chamboulée l'été prochain. En effet, selon les informations de L'Equipe, les Reds craignent notamment de perdre Sadio Mané, courtisé par le Real Madrid. Pour pallier cet éventuel départ, l'équipe de Jürgen Klopp a une priorité selon le quotidien français : le retour de Raheem Sterling. Si son départ à Manchester City, il y a cinq ans, avait eu du mal à passer du côté des supporters de Liverpool, l'international britannique ne serait pas contre un retour sur les bords de la Mersey.

"Evidemment, il y a eu des polémiques au moment de son départ, mais aujourd'hui, le temps a fait son oeuvre et tout est possible", a notamment confié l'entourage de Sterling à L'Equipe.

Notre avis : Sterling ne se voit visiblement pas rester du côté de City, suspendu pour deux saisons de la Ligue des champions. Le verdict de l'appel des Citizens devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) pourrait donc être décisif pour l'avenir du joueur.

Vidéo - Avant Sterling, eux aussi ont été exclus de leur sélection pour ne pas avoir maîtrisé leurs nerfs 02:05

Coutinho regrette d'avoir signé au Barça

Actuellement en prêt du côté du Bayern Munich, Philippe Coutinho a toujours autant de mal à retrouver son niveau d'antan. Depuis son arrivé au Barça en janvier 2018 pour 160 millions d'euros, l'international brésilien connaît en effet bien des difficultés. "Il regrette d'avoir quitté Liverpool", explique dans ce sens Mundo Deportivo ce mardi. Pour le média ibérique, Coutinho songerait désormais à retourner en Premier League, où Manchester United et Tottenham sont notamment intéressés.

Notre avis : Le Coutinho de Liverpool, on ne l'a plus vraiment revu depuis un bout de temps. Le Bayern ne lèvera probablement pas son option d'achat de 120 millions d'euros.

L'agent de Lautaro fait le point

Alors que Lautaro Martinez continue d'être envoyé avec insistance du côté du Barça, l'agent de l'attaquant de l'Inter Milan a fait le point sur la situation. "On parle du Barça et du Real Madrid, mais ça ne change rien pour lui. D'autres ne dormiraient pas la nuit. Il ne m'appelle pas pour me demander si c'est vrai ou non. Il est concentré sur son travail. On a parlé avec beaucoup de personnes, mais rien de plus (...) Il n'y a rien de sérieux ou formel", a assuré ce dernier à la Radio Del Plata.

Notre avis : C'est un fait, le Barça vise Lautaro. Mais pour l'heure, le joueur n'a pas réclamé son départ à l'Inter. La tendance ne va pas dans le sens d'une arrivée en Catalogne.

Vidéo - Pourquoi il faut s'attendre à une révolution du mercato des grands clubs sur le modèle de la NBA 04:50

Camavinga préfère le Real

Le Real Madrid et Eduardo Camavinga continuent de flirter. Alors que l'intérêt de Zinedine Zidane se ferait de plus en plus pressant pour le joueur du Stade Rennais, Marca assure que ce dernier a fait des Merengue sa grande priorité. Si le PSG serait également intéressé par l'international Espoirs, une possible arrivée au Bernabeu semble clairement le séduire. Nicolas Holveck, nouveau président du club breton, a fait le point sur ce dossier en exclusivité pour Eurosport.fr.

Notre avis : Avoir un entraîneur comme Zinedine Zidane, ça peut clairement changer la donne dans un dossier commme celui-là.

Neuer-Bayer, histoire d'un désaccord

La rupture semble plus proche que jamais entre Manuel Neuer et le Bayern Munich. Mais alors, pourquoi les deux parties n'arrivent-elles pas à s'entendre pour un nouveau bail ? Selon Kicker et Bild, il y a tout d'abord une histoire de durée de contrat : le gardien aimerait prolonger jusqu'en 2025, ses dirigeants proposent un bail expirant en 2023. De plus, le Bayern compte bien miser sur Alexander Nübel, considéré comme le successeur de Neuer dans les cages... et à qui il a visiblement été promis du temps de jeu. De quoi pousser le capitaine du club bavarois vers la sortie ? Chelsea serait notamment intéressé par son profil.

Notre avis : Les négociations vont probablement se poursuivre entre Neuer et le Bayern. Mais avec un contrat qui prend fin dans un an, le temps commence à presser..

Manuel Neuer - FC BayernGetty Images

Donnarumma, prix à la baisse

Toujours du côté du marché des gardiens, Gianluigi Donnarumma pourrait lui aussi quitter son club l'été prochain. En fin de contrat en 2021, le jeune portier italien n'a toujours pas prolongé avec l'AC Milan. Et comme expliqué par le Corriere della Sera, sa valeur est actuellement en train de baisser pour une raison simple : l'arrêt des compétitions en raison du Covid-19. Lundi, le CIES avait expliqué que cette pandémie provoquerait une baisse de près d'un tiers de la valeur de transfert des joueurs des cing grands championnats européens. Selon le quotidien italien, Donnarumma vaut désormais 30 millions d'euros au lieu de 50.

Notre avis : Entre un contrat à courte durée et l'impact du coronavirus sur sa valeur, Donnarumma pourrait être l'une des belles affaires du prochain mercato. Sa volonté reste toutefois celle de continuer à Milan.

Dortmund ne veut pas baisser le prix de Sancho

Avant la suspension des compétitions à cause de la pandémie de coronavirus, Manchester United, Liverpool et Chelsea étaient prêts à faire monter les enchères pour Jadon Sancho cet été. Mais tous les clubs font désormais face à une crise économique importante et il se peut qu'il y ait moins de folies sur le marché des transferts cet été. Pourtant Dortmund a confirmé qu'il ne lâchera pas son joyau à moins de 110 millions d'euros. Le club entraîné par Lucien Favre n'a d'ailleurs reçu aucune offre ferme pour l'instant.