Areola, Sterling, Gnagnon : Les 7 infos mercato qui vous ont échappé jeudi

Le PSG et Areola seraient tombés d'accord

Rien n'est jamais simple quand on parle des gardiens au Paris Saint-Germain. Mais cette fois, on semble se diriger vers une issue positif quant au cas Alphonse Areola. Convaincant depuis plusieurs mois, ce même depuis l'arrivée de Gianluigi Buffon dans l'effectif, l'international français et son club formateur seraient tombés d'accord oralement pour une prolongation de contrat selon Paris United. Initialement engagé jusqu'en 2019, le portier devrait voir son bail être poursuivi jusqu'en 2022 ou 2023, avec un salaire "avoisinnant les 5 millions d'euros" selon le média parisien.

Notre avis : De la stabilité, enfin, dans la cage parisienne ne peut être qu'une bonne nouvelle.

City va blinder Raheem Sterling

Après l'explosion, Raheem Sterling est en passe de réussir la phase de confirmation sous les ordres de Pep Guardiola. Et Manchester City en a bien conscience. En fin de contrat en 2020, l'international anglais aurait accepté un nouveau bail de cinq ans avec les Citizens selon Sky Sports. Les discussions avaient jusqu'alors trainé en longueur durant l'été entre les deux camps. Selon le Daily Mail, ce nouveau contrat ferait de l'ancien joueur de Liverpool le joueur anglais le mieux payé actuellement. Sterling souhaiterait mettre à profit ses nouveaux deniers pour ouvrir une académie de football à Londres pour les enfants de quartiers défavorisés.

Notre avis : City se devait de passer à la caisse et Sterling peut remercier son agent.

Rennes veut déjà faire revenir Joris Gnagnon !

A peine parti, déjà revenu ? Cela pourrait bien être le cas pour Joris Gnagnon. Le défenseur français, acheté l'été dernier par le FC Séville, peine à se faire sa place en Andalousie (seulement un seul match joué en Liga) et pourrait aller chercher du temps de jeu ailleurs cet hiver. Selon le quotidien sévillan Estadio Deportivo, son club formateur Rennes a flairé le bon coup et penserait à rapatrier le joueur de 21 ans en janvier. Aucune discussion officielle n'a toutefois été entamée entre les deux clubs.

Notre avis : Ce deal pourrait avantager tout le monde, surtout Rennes.

Aaron Ramsey is the new Jack Wilshere

Le scénario se répète pour Arsenal. Un an après avoir laissé partir Jack Wilshere libre après de nombreuses saisons et une aventure mouvementée avec les Gunners, Aaron Ramsey se dirige vers le même chemin. Sky Sports assure que le club londonien a assuré à son milieu de terrain qu'il ne serait pas prolongé et qu'il pouvait donc partir libre à la fin de saison. A 27 ans, le Gallois va donc devoir trouver un point de chute pour se relancer après plusieurs saisons décevantes entre blessures et méforme.

Notre avis : Arsenal a sans doute (encore) trop tardé à rentabiliser un de ses joueurs.

Aaron Ramsey Getty Images

La Juventus vise une nouvelle star gratuite

Habituée à faire de très belles affaires avec des joueurs en fin de contrat, la Juventus aurait déjà trouvé sa prochaine cible gratuite. L'Evening Standard croit savoir que Juan Mata plait aux dirigeants bianconeri pour la saison prochaine et pourrait lui proposer un contrat dès cet hiver. José Mourinho souhaiterait toutefois conserver son milieu de terrain espagnol, cadre de Man U depuis 2014.

Notre avis : Les Red Devils perdraient gros par l'impact de Mata dans le vestiaire.

Dortmund prêt à chiper un nouveau grand espoir anglais à City ?

Le Borussia Dortmund serait en pole pour recruter Phil Foden, selon le Daily Mail. Grand espoir du football britannique, le milieu de terrain de 18 ans, qui a déjà joué quatre bouts de matches de Premier League avec Manchester City cette saison, serait assuré de jouer en Allemagne. Il arrive en fin de contrat à City en juin 2020. Mais les dirigeants de City n'auraient pas abandonné l'idée de le prolonger.

Notre avis : Après avoir chipé Jadon Sacho, Dortmund ferait un nouveau joli coup.

Pulisic plutôt que James pour l'avenir du Bayern ?

Le Bayern Munich s'active déjà pour l'avenir. Et à en croire Bild, le club bavarois aurait une idée en tête : lâcher James Rodriguez pour s'offrir Christian Pulisic. Le Bayern ne voudrait en effet pas conserver le Colombien, qui est toujours prêté par le Real Madrid. A l'inverse, la jeune star américaine du Borussia Dortmund est devenue une priorité du champion d'Allemagne.

Notre avis : Ce ne serait pas surprenant de la part du Bayern.