Thauvin, PSG, Hernandez : les 6 infos mercato qui vous ont échappé jeudi

Flamini, retour à Getafe

Mathieu Flamini fait son come-back en Liga. Libre depuis le début de saison, le milieu de terrain s'est engagé pour six mois avec Getafe, actuel 5e du championnat espagnol. L'ancien joueur de l'OM, qui y avait déjà effectué une pige la saison dernière, a été présenté mercredi. Il a déjà disputé plusieurs matches depuis sa signature en décembre dernier.

Notre avis : Flamini peut donner un coup de main à Getafe en cette deuxième partie de saison.

Kamara est courtisé...

Buteur face aux Girondins de Bordeaux (1-0), Boubacar Kamara fait parler de lui à l'étranger. En effet, le défenseur de l'OM serait suivi par beaucoup de clubs selon Calciomercato.com, qui explique que l'AC Milan serait notamment intéressé par son profil. Mais pas seulement, puisque Arsenal, Chelsea et le Borussia Dortmund seraient sur les rangs. Pour rappel, Kamara est sous contrat jusqu'en 2020 avec l'OM.

Notre avis : Kamara représente l'avenir de l'OM. Difficile pour le club olympien de s'en séparer.

...et Thauvin a refusé la Chine

Le Dalian Yifang a tout tenté sur le mercato hivernal. Après avoir voulu Alassane Pléa, Dimitri Payet ou encore Marek Hamsik, dont le transfert est pour l'heure reporté, le club chinois a également essayé de recruter... Florian Thauvin. Selon RMC, l'international français a reçu un véritable pont d'or, estimé aux alentours de 12 millions d'euros net par an. Pour convaincre l'OM, le Dalian Yifang aurait proposé 50 millions d'euros. Une offre refusée par les dirigeants olympiens. De son côté, le joueur avait également dit "non" à cette proposition.

Notre avis : Malgré une offre énorme, Thauvin a fait le choix de rester à l'OM. Sa carrière doit encore s'inscrire en Europe.

Vidéo - Thauvin : "Mon salaire ? Quand je suis revenu au club je l'ai divisé par trois" 01:05

Hernandez veut retourner au Real

Theo Hernandez compte bien revenir au Real Madrid. Prêté à la Real Sociedad, le Français a expliqué qu'il souhaitait retourner dans le club madrilène l'an prochain. "Les débuts de Sergio Reguilon au Real ? Non, cela ne m’inquiète pas, je ne pense qu’au présent et à la Real Sociedad. Je suis heureux ici et l’année prochaine, je suis prêt à retourner au Real Madrid pour tout donner", a-t-il expliqué dans des propos relayés par AS.

Notre avis : Avec 15 matches de Liga au compteur cette saison, Hernandez a du temps de jeu. De quoi convaincre le Real à miser sur lui ?

Le PSG toujours à l'affût pour Willian

L'information est signée The Sun. Et elle est donc à prendre avec des pincettes. Mais selon le quotidien anglais, le PSG souhaite toujours recruter Willian en vue du mercato estival. En fin de contrat avec Chelsea en 2020, le Brésilien serait donc l'un des objectifs du prochain mercato parisien. Après une tentative ratée cet hiver, les dirigeants du club de la capitale vont-ils retenter le coup cet été ?

Notre avis : Le PSG a d'autres secteurs à renforcer que son attaque.

Willian (Chelsea)Getty Images

Caen prête Stavitski

Sous contrat avec Caen jusqu'en 2022, Timo Stavitski a été prêté au RoPS Rovaniemi (D1 finlandaise). Il s'agit de la la deuxième destination du joueur cette saison, puisqu'il avait été prêté au NK Osijek (Croatie) dans un premier temps.