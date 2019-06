Thauvin évoque son avenir à l'OM...

Partira ? Partira pas ? Sous contrat jusqu'en 2021 avec l'OM, Florian Thauvin a évoqué son avenir lors d'un entretien accordé à RTL. "Il me reste deux ans de contrat. On va arriver à un tournant me concernant. Il va falloir discuter avec le club parce que je suis sous contrat et j'ai également mon club qui décide. On va devoir décider ensemble quelle sera la bonne décision pour le club et pour moi et on verra ce qui se passera", explique l'international français.

"Comme je l'ai toujours dit, moi je suis très heureux à Marseille, je suis fier de jouer pour ce club donc je ne suis vraiment pas pressé de partir. S'il faut faire encore deux ans, je les ferai avec grand plaisir et si le club a envie que je parte, à ce moment-là on en discutera", conclut-il.

Notre avis : Thauvin aimerait bien évidemment jouer la Ligue des champions la saison prochaine. Tout dépendra des offres, mais lui ne semble pas exclure un avenir à l'OM.

... qui ne veut plus de Mitroglou

En prêt à Galatasaray jusqu'en 2020, Kostas Mitroglou pourrait bien revenir à l'OM cet été. En effet, le club turc, pas forcément satisfait de l'attaquant grec, souhaiterait le renvoyer sur la Canebière. Une sacrée épine dans le pied du club olympien, qui ne compte plus du tout sur Mitroglou. Selon La Provence, l'arrivée d’André Villas-Boas n'y changera strictement rien. L'OM ne veut plus de Mitroglou, un point c'est tout.

Notre avis : Si Mitroglou revient, il va falloir lui trouver un point de chute. Pas forcément simple.

Sertic va revenir

Prêté au Zurich FC depuis cet hiver, Grégory Sertic va revenir à l'OM. Le club suisse a décidé de ne pas poursuivre l'aventure avec le joueur, qui est sous contrat jusqu'en 2020 avec Marseille.

Notre avis : L'OM ne compte plus sur Sertic. Un départ pour récupérer une (petite) indemnité cet été serait parfaite pour les caisses olympiennes.

Lille : Xeka prolonge jusqu'en 2022

Le Portugais Xeka, titulaire indiscutable dans l'entrejeu lillois cette saison, a prolongé son contrat dans le Nord jusqu'en 2022, a annoncé mardi le LOSC dans un communiqué. Arrivé à Lille en janvier 2017 mais prêté à Dijon la saison dernière, il a rapidement convaincu le coach Christophe Galtier à son retour. A 24 ans, il restera donc l'un des hommes de base du LOSC, qui devrait perdre Thiago Mendes, son binôme au milieu de terrain.

"Je vais continuer ici. Je suis là et j'ai beaucoup d'ambition avec le LOSC", a-t-il réagi sur le site du club.

Notre avis : Prolongation logique pour le joueur et le club.

Januzaj dans le viseur du PSG ?

C'est la rumeur surprenante du jour. Selon les informations du média flamand Het Laatste Nieuws, le PSG s'intéresse à Adnan Januzaj, auteur d'une saison moyenne à la Real Sociedad. L'ancien joueur de Manchester United, qui comptabilise 2 buts et 4 passes décisives en 24 matches, intéresserait également l'AC Milan, le FC Séville et l'Ajax Amsterdam. Le club néerlandais serait d'ailleurs le club le plus avancé sur ce dossier.

Notre avis : On peine à croire en cette information. Simple rumeur pour donner de la cote au joueur sur le mercato ?

La Juve veut se séparer de Mandzukic

Malgré une récente prolongation, Mario Mandzukic devrait quitter la Juventus cet été. Selon les informations de Sky Italia, l'attaquant croate est en effet invité à aller voir ailleurs. Mais où ? Plusieurs médias parlent d'un possible départ en Chine, où Mandzukic pourrait décrocher un dernier gros contrat.

Notre avis : Mandzukic reste une valeur sûre pour la Juve. Son départ serait assez surprenant.