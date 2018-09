Thauvin, Ramsey, Hazard, Godin : les 7 infos mercato qui vous ont échappé ce week-end

Thauvin successeur de Ribéry au Bayern… à moins que ?

À 36 ans et en fin de contrat l'été prochain, Franck Ribéry vit sans doute ses derniers mois au Bayern Munich. Selon Ouest-France, qui cite Calciomercato, il pourrait bien être remplacé par l'un de ses compatriotes : le quotidien régional fait état d'un intérêt prononcé du champion d'Allemagne pour Florian Thauvin. À moins que le Bayern ne se tourne plutôt, comme l'annonce Bild, vers la piste menant à Krzysztof Piatek : la nouvelle star du Genoa, auteur de 10 buts en 6 matches, est dans le radar de nombreux clubs européens.

Notre avis : Thauvin ferait un successeur crédible à Ribéry, mais le Bayern n'a pas l'habitude de payer autant que ce que réclame l'OM (80 millions).

Concurrence féroce pour Ramsey

C'est quasiment assuré : Aaron Ramsey va quitter Arsenal, après l'échec des négociations concernant sa prolongation de contrat. Selon une grande partie des médias anglais, le club londonien souhaiterait le vendre dès janvier pour s'assurer une indemnité. Le Sunday Mirror évoque Liverpool comme prétendant le plus sérieux, alors que BeIN Sports rappelle que Manchester United a également tenté d'attirer le Gallois l'été dernier et que le Sunday Express ajoute Chelsea à la liste des prétendants.

Notre avis : Si Arsenal a appris de ses erreurs passées, il évitera de renforcer ses concurrents et vendra Ramsey à l'étranger.

Guardiola veut prolonger Kompany

Vincent Kompany vient de célébrer ses dix ans à Manchester City, et il pourrait prolonger encore un peu l'aventure. C'est en tout cas le souhait de son coach, Pep Guardiola. Interrogé en conférence de presse sur l'avenir du Belge, souvent blessé ces derniers mois, le Catalan a répondu : "Je souhaite le garder. (…) Il a joué la finale de la League Cup comme si c'était la finale de la Ligue des champions, et ça veut dire beaucoup pour moi. (…) C'est un bon exemple pour Phil Foden et le reste de notre équipe."

Notre avis : Ça n'est pas qu'une récompense pour services rendus. Kompany peut avoir un rôle déterminant, même loin du terrain.

VIncent Kompany (Manchester City)Eurosport

Milinkovic-Savic plaît en Premier League

Cible de longue date de Manchester United, le milieu de la Lazio Sergej Milinkovic-Savic s'est trouvé d'autres prétendants en Premier League. Le Mirror explique que des scouts de Manchester City, de Liverpool et de Tottenham étaient présents dimanche dernier lors de Lazio-Genoa, où le Serbe a marqué (4-1). De son côté, la Lazio reste confiante quant à la prolongation de contrat de sa star. Le directeur sportif du club a même annoncé l'existence d'un accord, la semaine passée. Milinkovic-Savic est lié à la Lazio jusqu'en 2022.

Notre avis : Milinkovic-Savic devrait prolonger, et son prix devrait du coup encore augmenter.

Un autre Hazard à Chelsea ?

Il y a Eden, bien sûr. Il y a eu Thorgan et Kylian, aussi. Et bientôt, il pourrait y avoir Ethan. Selon le Sunday Mirror, Chelsea serait sur la piste d'un nouveau membre de la fratrie Hazard. Âgé de 15 ans, Ethan Hazard évolue actuellement au poste de milieu offensif, au club belge de l'AFC Tubize. Le Sun confirme l'information, en ajoutant que Maurizio Sarri lui-même surveille l'adolescent.

Notre avis : Souhaitons-lui de suivre les traces d'Eden : les deux autres n'ont jamais joué en équipe première avec les Blues.

La Juve jette l'éponge pour Godin

La Juve admet sa défaite. D'après Calciomercato, la Vieille Dame a décidé d'abandonner sa poursuite de Diego Godin, entamée cet été. La Juventus avait échoué, comme Manchester United par ailleurs, à attirer le défenseur uruguayen de l'Atlético Madrid. Le champion d'Italie ne reviendra donc pas à la charge en janvier, ce qui pourrait laisser champ libre aux Red Devils… ou à d'autres prétendants.

Notre avis : Après le coup d'éclat Cristiano Ronaldo, impossible de poursuivre des pistes si onéreuses. La Juve va devoir la jouer malin.

Diego Godin (Atletico)Getty Images

Le Barça drague Skriniar

Le FC Barcelone poursuit sa recherche d'un défenseur central. En plus des pistes Matthijs de Ligt (Ajax) et Dayot Upamecano (RB Leipzig), Mundo Deportivo ajoute ce samedi que le Barça s'est manifesté auprès de Milan Skriniar, le défenseur slovaque de l'Inter. Selon le journal espagnol, les représentants blaugrana auraient déjà rencontré le défenseur de 22 ans en fin de saison dernière, et pourraient passer à l'action cet hiver.