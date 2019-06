Alban Lafont is back ! L'ancien gardien de Toulouse, sous réserve de sa visite médicale, gardera les cages du FC Nantes la saison prochaine. Lafont, 20 ans, est ainsi prêté deux saisons, avec option d'achat, aux Canaris par la Fiorentina. Selon Ouest-France, l'option d'achat est estimée à 7 millions d'euros.

Ce prêt est un bon coup et pour le joueur et pour le FC Nantes. En effet, en Italie, Bartłomiej Dragowski a été promu gardien numéro 1 par la Fiorentina - Lafont aurait eu beaucoup moins de temps de jeu, il avait été titularisé 34 fois cette saison en championnat-, alors que les Canaris viennent de vendre Ciprian Tatarusanu à l'Olympique lyonnais et devaient se renforcer. Le FC Nantes devance le Stade Rennais qui était également entré dans la course.