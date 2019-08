L'AS Monaco compte bien profiter d'affaires intéressantes avant la fin du mercato. Après l'officialisation de l'arrivée de Wissam Ben Yedder en provenance du FC Séville contre la somme de 40 millions d'euros (soit le montant de la clause libératoire de l'international français), le club de la Principauté serait de nouveau à l'attaque. Mais pour regénérer son secteur défensif cette fois. En effet, d'après les informations de la Gazzetta Dello Sport, l'AS Monaco envisagerait de recruter non pas un mais deux bianconeri : Blaise Matuidi et Daniele Rugani.

Discussions en bonne voie avec Matuidi

Comment expliquer cet opportunisme ? Arrivé cet été, Maurizio Sarri compte modifier l'effectif hérité de son prédécesseur, Massimiliano Allegri. Et le milieu international français ainsi que Rugani ne seraient pas dans les plans de l'ancien entraîneur du Napoli. Ce dernier préfèrerait notamment Sami Khedira dans l'entrejeu turinois au détriment de Matuidi. Par ailleurs, le club du Piémont a également besoin de réduire sa masse salariale d'où l'intérêt de vendre quelques joueurs avec une valeur marchande intéressant pour renflouer les caisses dès cet été.

Une opportunité que le club monégasque ne compte pas laisser passer. Si les contacts ont déjà été établis avec le milieu de terrain français, les discussions se sont accélérées et pourraient se poursuivre ces prochaines heures affirme le quotidien italien. Concernant Rugani, l'AS Roma serait également intéressé. Mais la proposition du club romain d'accueillir l'Italien de 25 ans sous forme de prêt avec option d'achat (5 millions) n'enthousiasmerait pas les dirigeants turinois. Et là encore, Monaco serait prêt à proposer une offre supérieure - un transfert sec - susceptible de plaire à la Vieille Dame. De quoi relancer le joueur, jugé prometteur à l'aube de sa carrière professionnelle et de renforcer un secteur défensif monégasque déficient la saison dernière. Quoiqu'il en soit, l'AS Monaco s'annonce comme un acteur majeur de cette fin de mercato estival.