Transferts : Chelsea recrute Christian Pulisic, qui finira la saison à Dortmund

Chelsea recrute une nouvelle pépite. Le Borussia Dortmund a officialisé le transfert de Christian Pulisic au club londonien. L’attaquant américain, vendu pour 64 millions d’euros, sera néanmoins prêté dans la Ruhr jusqu’à la fin de la saison. Considéré comme un grand espoir du football mondial, l’Américain va pouvoir exprimer son talent outre-Manche dès l'été prochain.

" Christian a toujours rêvé de jouer en Premier League "

"Cela a toujours été le rêve de Christian de jouer en Premier League, a réagi le directeur sportif du Borussia Dortmund, Michael Zorc, par le biais d’un communiqué. Cela tient certainement à son passé américain et nous n’avons donc pas pu prolonger son contrat. Dans ce contexte, nous avons décidé d'accepter une offre extrêmement lucrative de Chelsea, compte tenu de la faible durée du contrat. Christian Pulisic est un personnage parfait. Je suis sûr que dans les mois à venir, il fera tout ce qui est en son pouvoir pour apporter sa grande qualité à l'équipe et atteindre ses objectifs sportifs avec le Borussia Dortmund", a-t-il poursuivi.

Une transaction qui semble convenir aux deux parties. Le BVB réalise un beau coup financier puisqu'il ne restait au joueur qu'un an et demi de contrat. Et Chelsea signe un diamant brut que Maurizio Sarri aura à coeur de polir.