Transferts - Courtois, Kepa, Mahrez, Kehrer : les meilleures (et pires) affaires de l’été

35 millions : c’est, selon l’Observatoire du football CIES, ce qu’aurait dû débourser Chelsea pour s’attacher les services de son nouveau gardien Kepa Arrizabalaga cet été. Au lieu de cela, les Blues ont payé… 80 millions d’euros, soit 45 de trop. Le gardien basque n’est qu’un exemple parmi d’autres dans le classement des meilleures (et pires) opérations du mercato d’été, publié lundi par l’organisme.

Le nouveau portier de Chelsea mène ainsi le classement des "meilleures opérations pour les clubs vendeurs". Le podium est complété par Riyad Mahrez, estimé à 57 millions mais acheté 85 millions par Manchester City à Leicester, et par la nouvelle recrue du PSG Thilo Kehrer, payé presque 20 millions "de trop" par le club parisien. Une autre recrue du club de la capitale apparaît plus bas : Juan Bernat, dont la valeur est estimée à 7 millions d’euros mais pour qui Paris en a déboursé 10 de plus.

Un autre gardien, Thibaut Courtois, mène, lui, le classement des "meilleures opérations pour les clubs acheteurs". Le Real Madrid aurait selon le CIES dû s’acquitter de 62 millions pour attirer le Belge : la Casa Blanca n’en a, finalement, payé "que" 40. À noter, les bonnes affaires réalisées par Liverpool pour Fabinho (55 millions plutôt que 74), l’OM pour Strootman (28 au lieu de 33 millions), ou la Juve, pour Cristiano Ronaldo (105 millions, le joueur étant estimé à 116).