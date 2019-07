Pour Cristiano Ronaldo, Neymar sera toujours un joueur du Paris Saint-Germain en septembre prochain. Invité à donner son sentiment autour des rumeurs sur l'avenir de Neymar et notamment d'un retour de ce dernier au FC Barcelone, CR7 n'est pas certain que l'auriverde quittera les siens cet été.

"S'il va partir ? Je ne sais pas. C'est un grand joueur et je m'entends très bien avec lui. Nous nous sommes vus il y a peu, a-t-il réagi dans un premier temps. Avant de poursuivre. On parle beaucoup de lui pour le Real, le Barça, la Juve. C'est le travail des médias parce qu'il faut vendre mais je pense qu'il va rester à Paris", a-t-il assuré.

La situation actuelle du Brésilien ne ravit pas le quintuple Ballon d'Or, préoccupé par ses blessures à répétition et désireux de le voir sous ses meilleurs jours. "S'il part, il faut chercher où il sera heureux et pourra exprimer au mieux son football, a-t-il déclaré, empathique. Qu'il ne se blesse pas, ça lui arrive beaucoup et ça doit l'inquiéter. Moi, ça m'inquiète parce que j'aime le voir jouer. Peu importe où, qu'il puisse prendre soin de lui et qu'il évite les blessures, c'est ce que je lui souhaite."