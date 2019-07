Vers un échange Lukaku-Dybala

Selon Sky Italia, la Juventus est désormais la mieux placée pour recruter l'avant-centre belge Romelu Lukaku. Le club turinois aurait convaincu Manchester United de céder son attaquant en lui promettant Paulo Dybala en échange. Les Red Devils devraient même ajouter 15 millions d'euros pour s'offrir l'Argentin qui est valorisé à hauteur de 100 millions par la Vieille Dame contre 85 pour Lukaku. L'agent de Dybala est arrivé à Londres pour négocier le salaire de son protégé qui réclame 10 millions d'euros net par an.

Notre avis : Les échanges paraissent souvent hypothétiques mais la presse italienne croit beaucoup en celui-ci.

L'Inter se tourne vers Dzeko

Lukaku se rapprochant de la Juve, l'Inter qui cherche un avant-centre doit envisager une autre option. Selon Sky Italia, les dirigeants interistes négocient ainsi actuellement avec leurs homologues de la Roma au sujet d'Edin Dzeko. Les premiers proposent 15 millions d'euros pour l'avant-centre bosnien de 33 ans qui sera en fin de contrat dans un an, les seconds ne souhaitent pas descendre en-dessous de 20 millions.

Notre avis : Les deux clubs devraient bientôt trouver un terrain d'entente.

Edin Dzeko lors de la rencontre Chievo-AS Roma / Serie AGetty Images

Kean à Everton, c'est bouclé

Les Toffees ont réussi leur coup. Dans les tuyaux ces derniers jours, le transfert de Moise Kean de la Juve vers Everton est en très bonne voie selon Sky Sports. Les deux clubs ont trouvé un accord autour d'une indemnité de 40 millions d'euros bonus compris et une clause de rachat pour la Vieille Dame. L'attaquant international italien de 19 ans devrait passer sa visite médicale mercredi chez les Toffees.

Notre avis : Une belle prise pour Everton, une perte sportive pour la Juventus.

Les Toffes passent à l'action pour Gbamin

Les Toffees se démènent. Ils sont tout proches de renforcer leur attaque en recrutant Moise Kean et travaillent également pour s'offrir un élément défensif notamment pour remplacer Gueye, parti au PSG. Selon Sky Sports, Everton négocie avec Mayence au sujet Jean-Philippe Gbamin. Le club anglais a formulé une offre de 25 millions d'euros pour le défenseur central ou milieu défensif ivoirien de 23 ans mais la formation allemande en réclame 30.

Notre avis : L'ancien Lensois souhaite changer d'air et son club saura trouver un accord avec Everton.

Le PSG toujours sur Max ?

Selon Sport, le PSG aurait réactivé la piste menant à Philpp Max (25 ans), le latéral gauche du FC Augsbourg, déjà évoqué l'hiver dernier. Sous contrat jusqu’en juin 2022, l'Allemand est aussi sur les tablettes du Barça qui cherche un remplaçant à Jordi Alba. Le club allemand réclame entre 20 et 25 M€ pour son joueur.

Notre avis : Le PSG n'a pas franchement besoin d'un arrière gauche.

Philipp Max (FC Augsburg)Getty Images

Amiens accueille Akolo

Un renfort offensif pour les Picards. Amiens enregistre l'arrivée en prêt pour une saison avec option d'achat de Chadrac Akolo en provenance de Stuttgart. L'attaquant congolais de 24 ans signera même jusqu'en 2023 si Amiens décide de payer 3,5 millions d'euros au club allemand l'été prochain. Akolo reste sur une saison compliquée après un exercice 2017-2018 satisfaisant. Egalement suivi par Amiens, Gaël Kakuta pourrait atterrir à Metz selon L'Equipe.

Notre avis : Un nouveau pari pour Amiens qui devient maître en la matière.

Kevin-Prince Boateng à un pas de la Fiorentina

L'attaquant ghanéen va encore changer d'air. Prêté en seconde partie de saison dernière au FC Barcelone, Kévin-Prince Boateng va quitter Sassuolo et rejoindre la Fiorentina contre 1 million d'euros selon Sky Italia. Le joueur de 32 ans s'engagera pour deux saisons avec la Viola. Les deux clubs règlent les derniers détails de ce dossier et de celui qui concerne l'arrière droit Pol Lirola. L'arrière droit espagnol des Neroverdi pourrait coûter 15 millions à la Fiorentina.

Notre avis : Deux renforts de poids pour la Viola.

Benezet file à Toronto

Nicolas Benezet s'apprête à découvrir la MLS. L'attaquant quitte Guingamp et rejoint le Toronto FC avec lequel il a trouvé un accord. Le joueur de 28 ans sera d'abord prêté pour six mois avec une option d'achat de 500.000 euros. Il pourrait ensuite s'engager pour deux ans de plus avec la franchise canadienne.

Notre avis : Benezet va s'offrir une belle aventure.

Porto répond à Monaco pour Danilo Pereira

Les Dragons ne comptent pas se laisser faire. Comme révélé par L'Equipe, l'AS Monaco s'est attaquée à Danilo Pereira et a transmis une première de 30 millions d'euros au FC Porto pour son milieu défensif de 27ans. Le club portugais a refusé cette proposition et même publié un communiqué indiquant "nous avons répondu que Danilo était inaccessible cette saison ce qui met fin à toute spéculation à son sujet".

Notre avis : L'ASM n'a pas encore dit son dernier mot.

Le Barça progresse pour Junior Firpo

Les positions se rapprochent. Le FC Barcelone et le Betis ne sont plus très loin d'un accord pour le transfert de l'arrière gauche Junior Firpo selon le quotidien catalan Sport. Le club andalou réclamait 30 millions d'euros pour son joueur de 22 ans mais pourrait finalement s'entendre avec le Barça qui propose 25 millions plus bonus. L'affaire pourrait même comprendre le prêt du jeune Barcelonais Juan Miranda chez les Beticos.

Notre avis : Firpo serait la parfaite doublure de Jordi Alba.

Malcom se rapproche sérieusement du Zenit

Les Blaugrana travaillent pour trouver une porte de sortie à l'ancien Bordelais. Selon RMC Sport, le Zénith St-Pétersbourg a transmis une offre de 41 millions d'euros au Barça pour Malcom. Le club catalan en réclamerait 45 et les positions seraient donc très proches si bien que le directeur sportif du club russe est même arrivé à Barcelone afin de boucler le dossier dans les deux prochains jours. Le Brésilien de 22 ans serait d'accord pour rejoindre la Russie.

Notre avis : Malcom va pouvoir se relancer mais devra d'abord s'adapter

Malcom, Barcelona-Real Madrid, ida de las semifinales de la Copa del ReyGetty Images

Un Espoirs portugais à Angers

Un quatrième renfort estival pour le SCO. Angers a officialisé l'arrivée de Mathias Pereira Lage en provenance de Clermont. Le milieu de terrain de 22 ans s'est engagé pour trois saisons et aurait coûté 2 millions d'euros. International Espoirs portugais, Pereira Lage a disputé 38 matches de Ligue 2 avec Clermont la saison dernière pour 7 buts et 4 passes décisives.

Notre avis : Un joueur prometteur qui mérite d'avoir sa chance dans l'élite.

Wolverhampton officialise Cutrone

Le transfert est désormais acté. L'AC Milan et Wolverhampton ont tour à tour annoncé l'arrivée de Patrick Cutrone chez les Wolves. Le club anglais a déboursé 18 millions d'euros plus 4 de bonus pour s'offrir l'attaquant international italien de 21 ans formé au Milan. Cutrone a signé un contrat de quatre ans.

Notre avis : Le Milan avait besoin d'argent et laisse partir un joueur très prometteur.

Falcao vers Galatasaray

Le Tigre se rapproche des Lions. Le président de Galatasaray a confirmé lundi l'intérêt de son club pour Radamel Falcao et des négociations avec l'AS Monaco qui pourraient libérer son joueur de sa dernière année de contrat. Ce mardi, le journaliste italien Tancredi Palmeri assure que l'affaire est proche d'être bouclée. L'attaquant colombien de 33 ans touchera un salaire annuel de 5 millions d'euros sur 3 saisons à Galatasaray.

Notre avis : Un dernier contrat juteux pour Falcao.

Radamel FalcaoGetty Images

Fulham réclame 10 millions à Liverpool pour Elliott

Les Cottagers ne digèrent pas la perte de leur pépite. Fulham s'est récemment fait chiper Harvey Elliott par Liverpool mais ne compte pas se laisser faire. Selon Sky Sports, le club londonien réclame 10 millions d'euros de compensation pour l'ailier de 16 ans qui est devenu la saison dernière le plus jeune joueur à évoluer en Premier League.