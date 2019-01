Transferts : Ecarté par le Milan, Higuain se rapproche de Chelsea

L'attaquant Gonzalo Higuain ne figure pas dans la liste des joueurs convoqués pour le match que disputera l'AC Milan lundi sur le terrain du Genoa, alors que la possibilité d'un transfert de l'Argentin à Chelsea semble de plus en forte. Gennaro Gattuso a convoqué 23 joueurs pour ce match de la 20e journée de Serie A. Higuain n'y figure pas et son entraîneur a mis en évidence son manque d'implication actuel.

"Il n'a pas pu s'entraîner comme il aurait dû et je considère qu'il n'est pas prêt pour le match en raison de toutes ces rumeurs, a expliqué le coach milanais en conférence de presse. Je respecte sa décision. Il aurait certainement pu en faire davantage et nous aurions également pu l'aider".

Piatek comme successeur attendu

Lors de la Supercoupe d'Italie perdue mercredi par Milan face à la Juventus Turin, Higuain n'était déjà que remplaçant. Il avait joué les 20 dernières minutes et avait semblé très nerveux. L'ancien attaquant du Real Madrid et de Naples, âgé de 31 ans, vit une saison difficile à Milan, où il est prêté par la Juventus et depuis plusieurs semaines, les médias sportifs italiens évoquent un intérêt de Chelsea à son égard.

L'entraîneur des Blues Maurizio Sarri a dirigé Higuain à Naples lors de la saison 2015/16, quand l'Argentin a établi le record historique de buts en une saison de Serie A (36 buts). Le prêt de Higuain à Milan est payant, à hauteur de 18 millions pour la saison en cours, et accompagné d'une option d'achat de 36 millions d'euros. Pour qu'il puisse partir à Chelsea, la Juventus doit donc obtenir une importante compensation financière, alors que le Milan doit lui trouver un remplaçant, qui pourrait être Krzysztof Piatek, l'avant-centre polonais du Genoa.