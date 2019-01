Transferts : Edgar Ié prêté à Nantes

Edgar Ié rejoint le FC Nantes en provenance du LOSC pour un prêt avec option d'achat d'une durée de six mois. Passé par le Sporting Portugal, le FC Barcelone, Belenenses et Lille donc, ce défenseur central, capable d'évoluer également à droite avait pleinement contribué à l'acquisition du maintien lillois au terme de la saison 2017-2018.

Ié viendra étoffer un axe central défensif jaune et vert déplumé par l'interruption anticipée des prêts de Kara M'bodji et Matt Miazga cet hiver, qui avaient été prêtés respectivement par Anderlecht et Chelsea.