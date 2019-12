L’histoire d’Edinson Cavani avec le Paris Saint-Germain va-t-elle s’achever dans les semaines à venir ? Si l’on en croit les informations de Marca, après des révélations de Sky Sports Italia, l’Uruguayen pourrait s’engager avec l’Atlético de Madrid pendant la fenêtre de transfert de janvier. Selon le média espagnol, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain aurait un accord « total » avec les Colchoneros.

Six ans et demi après son arrivée dans la capitale, Cavani vit une saison compliquée puisque la concurrence de Mauro Icardi le cloue sur le banc (11 matches joués toutes compétitions confondues pour 3 buts). Mécontent, il voudrait quitter Paris et ce souhait rencontrerait la volonté de Diego Simeone. Ce dernier souhaiterait attirer le buteur uruguayen dès janvier et ne voudrait pas attendre le mois de juin et la fin de son contrat.

Si l’Atlético veut recruter Cavani en janvier, il va devoir se mettre d’accord avec le PSG sur une indemnité de transfert. A six mois de la fin du bail de l’attaquant, celle-ci ne devrait pas être énorme. Reste qu’au PSG, Cavani pourrait encore rendre des services si une ou plusieurs blessures handicapaient Thomas Tuchel alors que les matches couperets de Ligue des Champions arrivent.