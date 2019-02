TRANSFERTS - Higuain, Morata, De Jong, Pulisic, Balotelli, Fabregas… L'essentiel du mercato d'hiver

Ligue 1

L'Olympique de Marseille tient enfin son "grand attaquant". Du moins jusqu'à la fin de la saison. Après moult rebondissements, Nice et l'OM se sont mis d'accord sur le cas Mario Balotelli, le club azuréen l'ayant libéré de son contrat. Auteur d'un but lors de sa première apparition contre Lille, le club phocéen peut souffler.

Leonardo Jardim revenu, l'AS Monaco a de son côté procédé à son grand remaniement. Exit Grandsir, Pelé, Barreca, Aït-Bennasser, Tielemans et Touré pour faire de la place à Ballo-Touré, Vainqueur, Naldo, Fabregas, Martins, Vinicius et Nkoudou. Rien que ça.

Enfin, le PSG a tenté de combler ses défaillances au milieu de terrain en recrutant le milieu argentin du Zenit Saint-Pétersbourg (24 ans) Leandro Paredes contre 45 millions d'euros. Plus bas dans le classement de Ligue 1, Nantes a attiré le milieu de la Fiorentina Valentin Eysseric en prêt jusqu'à la fin de la saison tandis que le défenseur ghanéen Abdul Rahman Baba, passé par Chelsea et Schalke 04, va tenter de donner un nouvel élan à sa carrière au sein du club de Reims.

Les principaux transferts :

– Fiorentina ► Nantes – Prêt avec option d'achat à 4 millions d'euros Youri Tielemans – Monaco ► Leicester – Prêt sans option d'achat

Liga

Comme à son habitude, la Liga s'est montrée agressive et a attiré de grands noms. Sans surprise, les principales arrivées ont été au sein du trio de tête de la Liga. L'Atlético de Madrid a réussi un joli coup en attirant pour un prêt de 18 mois l'avant-centre de Chelsea Alvaro Morata tandis que son voisin du Real s'est contenté de miser sur l'avenir en obtenant la pépite espagnole Brahim Diaz (19 ans), évoluant au poste de milieu offensif, contre 17 millions d'euros.

Le plus gros coup a été fait par le FC Barcelone. En plus du prêt de Kevin-Prince Boateng (Sassuolo), les Catalans ont raflé le milieu Néerlandais Frenkie De Jong (21 ans), priorité du PSG, contre un énorme chèque de 86 millions d'euros, s'assurant l'un des grands espoirs du football européen pour les années à venir. De loin le plus gros transfert de ce mercato.

Ce qui n'a pas empêché les "petits" de se renforcer. A l'instar du Betis Séville, s'offrant la pépite mexicaine de 18 ans Diego Lainez contre un chèque de 17 millions à l'ordre de son club formateur, l'América. Ou encore le Celta Vigo, a vu le Betis Séville lui prêter avec option d'achat l'ancien joueur aux 45 buts en Ligue 1 Ryad Boudebouz.

Les principaux transferts :

– Betis Séville ► Celta Vigo – Prêt avec option d'achat à 8 millions d'euros Emerson – Atlétic Mineiro ► Barcelone, aussitôt prêté au Betis Séville jusqu'en juin – 12 millions d'euros

Premier League

Paradoxalement, le championnat le plus riche au monde n'a pas fait de folies cet hiver. Excepté Chelsea, qui a été dans l'anticipation en recrutant le jeune ailier américain Christian Pulisic (20 ans) à Dortmund pour la coquette somme de 64 millions d'euros, au nez et à la barbe de Liverpool et du Real Madrid. Toujours du côté des Blues, Maurizio Sarri a obtenu le prêt de Gonzalo Higuain en provenance de Turin, de quoi avoir une nouvelle arme offensive pour palier le départ de Morata.

Autre club londonien, Arsenal a réussi à arracher au FC Barcelone le prêt avec option d'achat de son milieu de terrain polyvalent Denis Suarez, âgé de 25 ans. Porteur d'un nom moins clinquant, le jeune milieu Dominic Solanke quitte Liverpool pour s'engager à Bournemouth contre 21 millions d'euros. Le leader Liverpool, comme son dauphin Manchester City, n'ont pas visé de renfort cet hiver, tout comme Manchester United qui n'a procédé qu'à la prolongation de contrat d'Anthony Martial.

Les principaux transferts :

– FC Barcelone ► Arsenal – Prêt avec option d'achat Youri Tielemans – Monaco ► Leicester – Prêt sans option d'achat

– Monaco ► Leicester – Prêt sans option d'achat Peter Crouch – Stoke City ► Burnley

Serie A

Le moins que l'on puisse dire est que la Serie A ne sortira pas bouleversée de ce mercato hivernal. Mis à part l'AC Milan, qui a misé 35 millions d'euros sur l'attaquant polonais Krzysztof Piatek pour remplacer Gonzalo Higuain, parti à Chelsea. Autre gros coup du club lombard, le jeune milieu international brésilien Lucas Paquetà, dérobé à son club formateur de Flamengo contre une enveloppe équivalente. Un Milan agressif donc, avec 70 millions dépensés par les nouveaux propriétaires pendant ce mercato hivernal. Du côté des prêts, la Fiorentina a acquis l'attaquant Luis Muriel (4 buts avec Séville) et la Juventus voit le vétéran Martin Càceres revenir dans ses rangs après un passage à la Lazio Rome.

Les principaux transferts :

– FC Séville ► Fiorentina – Prêt sans option d'achat Martin Càceres – Lazio Rome ► Juventus – Prêt sans option d'achat

Bundesliga

Les dirigeants allemands sont restés plutôt tranquilles. La plus grosse information vient du Bayern Munich, qui s'est octroyé les services du champion du monde Benjamin Pavard contre un chèque de 35 millions d'euros signé à l'ordre de Stuttgart. Mais le défenseur français ne rejoindra pas le club bavarois avant cet été.

Leader du championnat allemand, le Borussia Dortmund s'est offert un défenseur central d'avenir de plus en la personne de Leonardo Balerdi (19 ans), payé 15 millions d'euros au club argentin de Boca Juniors. Autre espoir très prometteur, Rabbi Matondo, international gallois de tout juste 18 ans, a quitté son club formateur de Manchester City pour s'engager jusqu'en 2023 avec Schalke 04. Enfin, Francfort a obtenu le prêt de Sebastian Rode, qui n'est plus dans les plans de Lucien Favre à Dortmund, tout en profitant du dégraissage de Monaco pour acquérir Almamy Touré.

