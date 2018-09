Transferts - John Terry tente l'aventure en Russie et va s'engager avec le Spartak Moscou

Il n'est jamais trop tard pour découvrir de nouveaux horizons, surtout quand on ne veut pas raccrocher. Après 19 années passées sur les terrains anglais, John Terry va poursuivre sa carrière en Russie. Le joueur de 37 ans s'est engagé pour une saison plus une en option en fonction du nombre de rencontres disputées avec le Spartak Moscou.

John Terry était libre depuis le mois de juin dernier et la fin de son contrat d'un an avec Aston Villa où il a disputé 33 matches de championnat mais qui n'a pas réussi à remonter en Premier League. Le défenseur central a passé sa visite médicale ce samedi matin à Rome et vient pallier la sérieuse blessure du Français Samuel Gigot. Actuel deuxième du championnat russe, le Spartak Moscou disputera la Ligue Europa cette saison et affrontera notamment les Glasgow Rangers entraînés par Steven Gerrard.