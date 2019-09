L'ailier brésilien Raphinha, âgé de 22 ans, a été présenté mardi comme "le joueur qu'il fallait" pour le Stade Rennais, au point de mettre 21 millions d'euros sur la table pour le faire venir du Sporting Portugal, à la fin du mercato. "Nous le suivions depuis très longtemps mais c'était compliqué car sa clause de cession était très élevée : 60 millions", a indiqué le président rennais Olivier Létang, sans vouloir confirmer le montant du transfert pourtant communiqué par le club portugais à son autorité boursière.

Attaquant complet

Aux commandes du club "depuis 21 mois", a-t-il rappelé, Létang a toutefois consenti que c'était "le plus gros transfert de l'histoire moderne du Stade Rennais", pour recruter ce jeune attaquant brésilien sur lequel son entraîneur Julien Stéphan compte beaucoup. "C'est un joueur d'élimination, de percussion, de dribbles, capable de faire les dernières passes et de marquer des buts, en gagnant des un contre un. Il complète les caractéristiques de nos autres joueurs offensifs et il peut jouer en deuxième attaquant axial", aux côtés de Mbaye Niang, a souligné Stéphan.

Rennes a subi dimanche à domicile, face à Nice (2-1), sa première défaite de la saison en Ligue 1, avec en pointe un duo Niang-Siebatcheu de poids, mais qui manquait singulièrement de rapidité. L'arrivée de Raphinha, qui était convoité par "d'autres gros clubs", selon Létang, et d'autres joueurs comme Jonas Martin (ex-Strasbourg), 29 ans, également présenté mardi, "va nous permettre d'avoir d'autres options, pour pouvoir changer de système pendant un match, pour être moins lisible par l'adversaire", a souligné le coach breton.

Le jeune Brésilien a exprimé en portugais tout le bien qu'il pensait de son nouveau club, en attendant de prendre ses premiers cours de français."J'ai joué au Sporting avec Romain Salin (le gardien arrivé lui aussi cet été du Sporting, ndlr), il a été très important dans ma décision. La Ligue 1 est l'un des meilleurs championnats au monde et j'ai beaucoup d'amis brésiliens qui y jouent. J'ai hâte de relever ce défi", a-t-il conclu.