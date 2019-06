On ne l’avait pas vraiment vu venir. Et pourtant, ce serait bel et bien en passe de se concrétiser. A 30 ans, Mats Hummels s’apprêterait à quitter le Bayern Munich après trois saisons au sein du champion d’Allemagne. D’après Sky Sports en Allemagne, le défenseur central devrait prochainement s’engager au Borussia Dortmund. Un club qu’il connaît très bien puisqu’il y a évolué de 2007 à 2016. Ce transfert pourrait se concrétiser autour d’une somme de 30 millions d’euros. Lui qui avait fait le chemin inverse il y a trois ans pour 5 millions de plus.

Mats Hummels, qui a perdu sa place en sélection au cours de la saison écoulée, a vu les dirigeants du Bayern recruter deux champions du monde français pour cet été. Benjamin Pavard en provenance de Stuttgart, et Lucas Hernandez qui arrive de l’Atlético Madrid. Deux joueurs polyvalents qui peuvent aussi bien évoluer sur les côtés que dans l’axe. La concurrence à son poste s’est donc sérieusement renforcée. Une manière de lui indiquer la porte de sortie.

Dortmund a besoin d'un homme expérimenté

Une aubaine pour Dortmund qui lui offre un beau challenge à relever. Car le deuxième du dernier championnat allemand recherche activement un défenseur central d’expérience pour accompagner sa jeune garde montante, les Diallo, Zagadou, Hakimi ou Akanji par exemple. Lucien Favre ayant détecté quelques faiblesses de son équipe dans ce secteur de jeu en fin de saison dernière. Ce qui lui a probablement coûté le titre de champion dans les dernières journées. Avec le retour d’Hummels, Dortmund espère briguer un titre de champion qui lui échappe depuis 2012.