Neymar n'a pas joué lors du deuxième match amical de présaison du PSG, face à Nuremberg samedi (1-1). Mais le nom du Brésilien était tout de même sur toutes les lèvres. Y compris celles de Leonardo, qui est revenu après le coup de sifflet final sur la situation du Brésilien, toujours en instance de départ et convoité notamment par le Barça. Le directeur sportif parisien a ainsi assuré que la situation de Neymar n'évoluait toujours pas.

"Honnêtement, il n'y a rien de différent par rapport à la dernière fois qu'on s'est parlés, rien du tout, a expliqué le Brésilien aux quelques journalistes présents en Allemagne. Ça n'a pas bougé, il n'y a pas d'offre concrète. Neymar est sous contrat avec nous, il est un joueur du Paris Saint-Germain." Tuchel, lui, a assuré que le joueur le plus cher de l'histoire allait réintégrer normalement le groupe : "Il va s'entraîner avec l'équipe dimanche pour la première fois, il s'entraînait jusqu'à présent à part. Et il viendra en Chine (pour la tournée asiatique)."

Vidéo - Leonardo : "Pas d'offre concrète concernant Neymar" 00:13

La situation de la star parisienne ne semble en tout cas pas inquiéter outre mesure l'entraîneur du PSG, qui a avoué ne pas avoir préparé de "plan B" en cas de départ : "Je n'ai qu'un plan avec Neymar ! Dans le foot, c'est jour après jour. Demain, je pense à l'entraînement avec Neymar." L'Allemand en a profité pour démentir l'existence de contacts avec Ousmane Dembélé. "Ce sont des rumeurs, a-t-il dit à l'antenne allemande de Sky Sports. J'ai téléphoné à Ousmane, mais c'était il y a un an, et on était à Singapour." Si le PSG joue l'apaisement, le feuilleton ne semble toutefois pas si proche de sa conclusion.