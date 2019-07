Pépé opte pour Arsenal

L'Ivoirien aurait fait son choix. Courtisé par Arsenal mais aussi par Naples, Nicolas Pépé a opté pour les Gunners selon Sky Sports qui confirme les informations de RMC Sports. Le média anglais assure que le joueur a donné son accord au club londonien qui a déjà trouvé un terrain d'entente avec Lille pour une indemnité de transfert de 80 millions d'euros hors bonus. L'ailier de 24 ans est maintenant attendu chez les Gunners pour passer sa visite médicale.

Notre avis : Un bon choix pour Arsenal qui disposera d'une belle triplette offensive, pour Lille qui remplit ses caisses et pour Pépé qui va pouvoir montrer ses qualités en Premier League.

Vidéo - Le choix de Pépé, l’attente de Pogba et le CV d’Alves : semaine décisive sur le mercato 02:24

Monaco prêt à s'offrir Mariano

L'attaquant dominicain pourrait relancer sa carrière sous les ordres de Leonardo Jardim. En effet, peu considéré au Real Madrid par Zinedine Zidane (il n'a eu aucun de temps de jeu à l'occasion des trois matches disputés par le club madrilène durant la pré-saison), Mariano Diaz serait vivement apprécié à Monaco. Ainsi, selon Marca et Mundo Deportivo, le club princier est prêt à proposer une offre "impossible à refuser" pour le Real Madrid. De son côté, malgré sa situation, l'attaquant de 25 ans a toujours affirmé sa volonté de rester à Madrid.

Notre avis : Un joueur en échec au Real mais qui a montré ses qualités de buteur à Lyon et ferait du bien à Monaco en cas de départ de Falcao.

Jemerson dans le viseur de la Roma

La Louve et le club de la Principauté multiplient les discussions ces derniers jours. Alors que l'AS Monaco est intéressée par le milieu de terrain romain Steven Nzonzi et les attaquants Grégoire Defrel et Patrik Schick, la Roma pourrait récupérer Jemerson en échange d'un de ses joueurs selon La Gazzetta. Le club italien cherche un défenseur central et le Brésilien de 26 ans se verrait bien rejoindre la Serie A.

Notre avis : Un excellent deal en vue pour Monaco.

Jemerson (Monaco) protège son ballon devant Ruud Vormer (Cercle Bruges) en Ligue des championsGetty Images

James Rodriguez parti pour rester au Real Madrid...

Le premier entraînement de James Rodriguez avec les Merengue depuis plus de deux ans a porté ses fruits et la tendance semble se confirmer : il va rester au Real Madrid. Le quotidien madrilène AS explique que la grave blessure d'Asensio et la récente correction subie devant l'Atlético ont forcé les dirigeants madrilènes à revoir leur position. Ils souhaitaient se séparer du Colombien mais ne voulaient pas le vendre aux Colchoneros ni le céder à Naples qui proposait un prêt.

Notre avis : L'entraîneur Zinédine Zidane va donc devoir composer avec James Rodriguez dont il ne semble pas être un grand fan.

...Bale toujours dans le flou

Gareth Bale n'ira pas au Jiangsu Suning mais sa situation au Real Madrid reste compliquée. Son coach Zinédine Zidane a clairement souhaité son départ et le Gallois de 30 ans n'a pas été convié à participer à l'Audi Cup avec les Merengue qui défieront Tottenham mardi à Munich puis le Bayern samedi. Un peu plus tôt dans la journée, l'agent de Bale avait assuré que le joueur était prêt à aller en Chine mais que le président du Real Madrid Florentino Perez a simplement repoussé la proposition du club chinois qui voulait récupérer l'ailier gallois gratuitement.

Notre avis : Sans prétendant en vue, Bale et le Real Madrid se retrouvent dans l'impasse.

Gareth Bale - Real MadridGetty Images

Santini rejoint le Jiangsu Suning

Le club chinois du Jiangsu Suning a officialisé ce lundi l'arrivée de l'attaquant croate, Ivan Santini, qui évoluait à Anderlecht. Les deux clubs se sont mis d'accord pour une indemnité de 5 millions d'euros. En revanche, la durée du contrat n'a pas été communiquée.

Notre avis : Ce transfert de l'ancien Caennais met définitivement fin à l'arrivée du Gallois Gareth Bale car le club chinois ne peut plus recruter de joueurs étrangers.

Accord verbal entre Milikovic-Savic et Manchester United...

Sergej Milinkovic-Savic, surnommé SMS, se rapproche des Red Devils. Selon le Daily Mail et The Sun, Manchester United et l'agent du joueur sont parvenus à un accord verbal pour un contrat de cinq ans. Si les discussions se poursuivent à Londres, la transaction dépendrait néanmoins d'un départ de Paul Pogba au Real Madrid.

Notre avis : Les Red Devils ne discuterait pas avec SMS s'ils n'étaient pas prêts à céder Pogba.

...qui convoite le Lyonnais Dembélé

Les Red Devils anticipent déjà le départ de Romelu Lukaku qui ne fait partie du groupe mancunien parti disputé un match amical en Norvège. Selon l'édition de L'Equipe du jour, afin de pallier le départ imminent de l'attaquant belge convoité par l'Inter et la Juventus, Manchester United compte passer à l'attaque cette semaine pour enrôler Moussa Dembélé, auteur d'un doublé face à Arsenal dimanche (2-1) dans le cadre de l'Emirates Cup. Sous contrat jusqu'en 2023, l'international Espoirs a confié être "concentré sur l'OL" à l'issue de la rencontre.

Notre avis : Un départ de Dembélé semble peu probable mais une offre énorme de United pourrait faire réfléchir les dirigeants lyonnais.

Moussa Dembele - Olympique LyonGetty Images



Duarte vers l'AC Milan

Selon Sky Italia, le défenseur central de Flamengo, Leo Duarte, sera un futur rossonero. L’AC Milan devrait débourser 10 millions d’euros (+1 million d’euro en bonus) pour s’attacher les services de ce défenseur brésilien de 23 ans. Le joueur devrait parapher un contrat de cinq ans cette semaine après avoir passé la traditionnelle visite médicale.

Notre avis : Encore une dépense pour le Milan qui va vendre Cutrone à Wolverhampton mais aussi recruter le Lillois Rafel Leao.

Leo Duarte, FlamengoGetty Images

Kovac confiant pour Sané

Toujours à la recherche d’un ailier après les départs de Robben et Ribéry, le Bayern Munich ne lâche pas sa cible n°1 : Leroy Sané. Interrogé par ZDF Sport, l’entraîneur bavarois Niko Kovac s'est montré optimiste pour l'arrivée de l'international allemand. “Leroy est un très bon joueur. On le veut et le club travaille sur ce dossier. Mais je suis confiant et je pense qu’on pourra l’obtenir”, a-t-il déclaré. Selon Sky Sports en Allemagne, les discussions avec les représentants du joueur menées la semaine dernière seraient positives.

Notre avis : Le Bayern signerait un très joli coup en arrachant Sané.

Leroy Sane - Man CityGetty Images

Manchester City piste Oyarzabal

Face à l'offensive du Bayern, les Citizens prennent les devants. Selon Mundo Deportivo, les dirigeants de Manchester City ont déjà approché l'entourage de Mikel Oyarzabal pour pallier un éventuel départ de Sané. Les Citizens seraient même prêts à payer les 75 millions d'euros de la clause de départ de l'ailier de la Real Sociedad. Le club basque devrait ainsi accepter de laisser filer son international espagnol de 22 ans qui reste sur une belle saison en Liga (13 buts et 4 passes décisives en 37 matches).

Notre avis : Un joueur talenteux mais pas encore au niveau de Sané.

Malcom sur les tablettes du Zenith

L'avenir de l'ailier brésilien semble s'écrire loin de la Catalogne. Si Everton, Arsenal ou Dortmund sont présentés comme des pistes possibles pour un prochain transfert de Malcom, le Zenith St-Pétersbourg a également manifesté son intérêt selon Marca. Le dernier champion de Russie est prêt à lancer les négociations avec le Barça et pourrait débourser 40 millions d'euros pour s'offrir le joueur de 22 ans même si les Blaugrana en réclament pour le moment 50.

Notre avis : L'affaire parait bien partie même si le Barça se montre très gourmand.

Malcom (FC Barcelona)Getty Images

Everton pense à Bakayoko pour remplacer Gueye

Alors qu'Idrissa Gueye était attendu au PSG ce lundi pour passer sa visite médicale puis signer son contrat, Everton cherchait son successeur. Selon le Daily Star, les Toffees sont intéressés par Tiémoué Bakayoko que Chelsea devrait laisser partir cet été. Le milieu défensif français de 24 ans qui sort d'une saison correcte en prêt au Milan pourrait coûter entre 35 et 40 millions d'euros.

Notre avis : Les Toffees s'activent de toutes parts mais ils tardent à se décider.

Tiemoué BakayokoGetty Images

Fenerbahce ne lâche pas Luiz Gustavo

Le club turc n'a pas oublié le milieu de terrain de l'OM. Selon le Phocéen et la presse turque, les dirigeants de Fenerbahce s'intéressent toujours beaucoup à Luiz Gustavo. Le président du club stambouliote Ali Koç ainsi que le directeur sportif Damien Comolli étaient ainsi attendus ce lundi à Marseille pour rencontrer leurs homologues olympiens et finaliser le transfert du joueur de 32 ans.

Notre avis : Ce serait une perte sportive pour l'OM mais il a besoin de remplir ses caisses.

Luiz Gustavo (OM)Getty Images

Khedira entre Arsenal et Wolverhampton

Selon toute vraisemblance, Sami Khedira ne sera bientôt plus un joueur de la Juventus. L'Allemand ne s'entraîne plus avec le club turinois. En revanche, il a été vu hier à Londres et se trouvait dans les tribunes de l'Emirates Stadium pour assister au match entre Arsenal et Lyon. Selon Sportmediaset, le milieu de terrain de 32 ans pourrait rejoindre les Gunners mais il plait aussi beaucoup à Wolverhampton.

Notre avis : Un joueur d'expérience qui ferait du bien à Arsenal.

Serie A - Juventus Turin - Sami KhediraGetty Images

Montpellier cède Skhiri à Cologne

C'était attendu, c'est désormais officiel, Ellyes Skhiri quitte le MHSC pour le FC Cologne. Le club héraultais a annoncé le départ de l'international tunisien de 24 ans. Ce transfert devrait lui rapporter 8 millions d'euros. Le milieu défensif a signé un contrat de quatre ans avec les Boucs. "Cette arrivée en Bundesliga intervient au bon moment pour moi, s'est réjoui Skhiri. Cologne est un grand club. Je suis impatient de rencontrer mes nouveaux coéquipiers".