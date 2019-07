Fekir veut aller au Betis

Selon les informations de RMC Sports, Nabil Fekir a demandé à ses dirigeants de boucler l'accord avec le Betis. Un deal pourrait se conclure dans les 48h entre l'OL et le club espagnol. Fekir a également reçu l'autorisation de voyager à Séville.

Manchester United se positionne sur Pépé

D'après le Sunday Times, Manchester United est entré en discussions avec le LOSC pour attirer Nicolas Pépé, qu'Ole Gunnar Solskjaer apprécie grandement. Les Red Devils rejoignent donc Arsenal, Everton et Liverpool au rang des candidats anglais pour attirer l'Ivoirien, qui dispose également de touches en Liga et en Serie A.

Notre avis : Lille peut tranquillement laisser monter les enchères en attendant que Pépé fasse son choix.

De Gea va toucher le gros lot

Si les rumeurs de départ concernant David de Gea sont devenues un classique du mercato, le portier espagnol devrait continuer l'aventure avec Manchester United. D'après une information du Telegraph, confirmée dimanche matin par Sky Sports, l'ancien gardien de l'Atlético devrait signer un nouveau contrat de six ans, qui ferait de lui le gardien le mieux payé au monde. De Gea devrait ainsi toucher près de 400 000 euros par semaine.

Notre avis : Manchester United ne pouvait pas se permettre de perdre son gardien mais celui-ci va devoir se montrer plus régulier pour justifier son salaire.

André Silva tout proche de Monaco

Le dossier semble bouclé. Selon Sky Italia, l'AC Milan et Monaco ont trouvé un terrain d'entente pour le transfert d'André Silva vers la Principauté. L'attaquant portugais, lui, s'est déjà mis d'accord avec le club du Rocher qui devrait débourser 30 millions d'euros. André Silva a déjà salué ses coéquipiers et quitté le stage du Milan aux Etats-Unis.

Notre avis : Après Gelson Martins, l'ASM tente un nouveau pari sur un joueur irrégulier.

Koscielny d'accord avec Rennes

Le défenseur central pourrait bientôt revenir en Bretagne. Passé par Guingamp et Lorient, Laurent Koscielny cherche clairement à quitter Arsenal et souhaite retrouver la Ligue 1. Selon RMC Sports, le joueur de 33 ans a trouvé un accord salarial avec Rennes, même si Bordeaux le voulait. Il ne lui reste plus qu'à négocier son départ avec les dirigeants d'Arsenal qui réclament 10 millions d'euros.

Notre avis : Rennes apparait comme le seul club français capable de trouver un terrain d'entente avec les Gunners.

Sheffield casse sa tirelire pour Mousset

Le promu ne fait pas les choses à moitié. Pour la troisième fois cet été, Sheffield United a signé le plus gros transfert de son histoire en recrutant Lys Mousset en provenance de Bournemouth. Les Blades ont dépensé 11 millions d'euros pour s'offrir l'attaquant français. Formé au Havre, le joueur de 23 ans n'a pourtant marqué qu'un seul but en 24 apparitions en Premier League la saison dernière.

Notre avis : Les clubs anglais dépensent sans compter pour éviter la relégation en Championship.

La Juve pousse Higuain vers la Roma

La Vieille Dame ne compte plus sur "Pipita". Selon le Corriere dello Sport, les dirigeants turinois espèrent bien convaincre Gonzalo Higuain de rejoindre l'AS Rome. L'avant-centre argentin est revenu à la Juve après une année en prêt au Milan, puis à Chelsea et est convoité par la Louve qui lui propose un salaire annuel de 4,5 millions d'euros jusqu'en 2023. Le transfert se ferait dans le cadre d'un prêt payant d'un an de 9 millions avec une obligation d'achat de 27 millions.

Et cette proposition satisfait la Juve qui tente de convaincre Higuain de l'accepter. Même le coach Maurizio Sarri qui apprécie particulièrement le joueur lui a ouvert la porte. "En ce moment, Gonzalo est disponible et je le considère à cent pour cent avec l'équipe, a déclaré l'entraîneur. Si ensuite l'entreprise prend d'autres décisions, je m'adapterais".

Notre avis : Buteur en amical contre Tottenham, Higuain va devoir se démener s'il veut inverser la tendance et rester à la Juve.

"Trezeguet' à un pas d'Aston Villa

L'attaquant égyptien ne rejoindra pas Saint-Etienne. Un temps dans le viseur des Verts, Mahmoud Hassan "Trezeguet" va signer à Aston Villa selon The Telegraph. Les Villans devraient recruter l'attaquant de Kasimpasa contre 10 millions d'euros. Trezeguet, 24 ans, a signé 9 buts et autant de passes décisives en 34 matches de championnat turc la saison dernière.

Notre avis : Le Pharaon va pouvoir montrer ses qualités en Premier League.

Mahmoud 'Trezeguet' HassanGetty Images

Filipe Luis fait ses adieux à l'Atlético

Voilà une cérémonie qu'aurait appréciée Antoine Grimezmann. Arrivé à la fin de son contrat à l'Atlético de Madrid où il était arrivé en 2010 (avec un passage par Chelsea), Filipe Luis a eu droit à quelques honneurs de la part des Colchoneros, dimanche midi, en présence de Diego Simeone, de son coéquipier Koke et de certains dirigeants. L'arrière gauche brésilien de 33 ans est maintenant annoncé du côté de Flamengo.

Notre avis : Un retour au pays mérité pour Filipe Luis.

Gbamin va quitter Mayence

Arrivé il y a trois ans à Mayence en provenance de Lens contre 5 millions d'euros, Jean-Philippe Gbamin compte aller voir ailleurs. Selon Bild, l'international ivoirien de 23 ans sera vendu cet été par le club allemand. Le joueur privilégie la Premier League et était sur les tablettes d'Arsenal et Fulham ces derniers temps. Gbamin a disputé 31 matches de Bundesliga pour 2 buts la saison dernière mais surtout comme milieu défensif alors qu'il préfère jouer en défense centrale.

Notre avis : Personne ne pourra reprocher à Gbamin de se montrer ambitieux.

James Rodriguez se rapproche de l'Atlético

L'ancien Monégasque semble toucher au but. James Rodriguez se rapproche doucement mais sûrement de l'Atlético de Madrid comme l'explique El Desmarque. Le Real Madrid ne compte clairement plus sur son international colombien qui veut rejoindre les Colchoneros. Les dirigeants des Merengue ne s'opposeront pas à un départ chez le rival et ont même baissé leur prix à 40 millions d'euros.

Notre avis : Les Merengue ont certainement besoin de liquidités pour réaliser de nouveaux gros transferts cet été.

Gueye au PSG la semaine prochaine ?

Après plus d'un an de recherche, le club parisien semble tenir son milieu défensif. Selon Le Parisien, les dirigeants du PSG négocient avec leurs homologues d'Everton pour le transfert d'Idrissa Gueye qui a déjà donné son accord. Les deux clubs devraient s'entendre autour d'une somme de 30 millions d'euros, plus des bonus, dans les prochains jours. L'international sénégalais de 29 ans, qui a disputé la finale de la CAN vendredi dernier, pourrait ensuite rejoindre les champions de France.

Notre avis : Plutôt que de recruter Leandro Paredes, puis Gueye, le PSG aurait pu prendre un milieu défensif de top niveau.

Vers un échange Neymar-Bale ?

L'idée du jour est pour The Independent. Selon le quotidien britannique, le PSG étudie la possibilité d'un échange entre Neymar et Gareth Bale. Le club parisien empocherait également une somme d'argent contre sa star brésilienne. L'affaire permettrait au Real Madrid de céder le Gallois qui n'entre pas dans les plans de Zidane et à Neymar de quitter le PSG comme il le souhaite.