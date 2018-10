Transferts - Pogba, Zidane, Fabregas : les 6 infos mercato qui vous ont échappé ce week-end

Pogba n'est pas à vendre

Les esprits s'apaisent chez les Red Devils et la situation semble doucement revenir à la normale. Le cas de Paul Pogba qui connait une relation houleuse avec son entraîneur ne devrait bientôt plus faire débat. Annoncé sur le départ ces dernières semaines et notamment sur les tablettes du FC Barcelone, le champion du monde dont le contrat court jusqu'en 2021 restera à Manchester United comme l'a indiqué son agent à Rai Sport. "Je préférerais ne pas parler de lui, a déclaré Mino Raiola. Il n'est pas sur le marché".

Notre avis : Voilà qui a le mérite d'être clair.

Zidane pas fan de la Premier League

José Mourinho peut souffler, Zinédine Zidane n'attend pas dans l'ombre pour prendre son poste d'entraîneur de Manchester United. A en croire les propos de son agent qui s'est livré au JDD, l'ancien coach du Real Madrid n'imagine pas la suite de sa carrière en Premier League. "Je ne pense pas qu'il entraînera en Angleterre, a assuré Alain Migliaccio. Cela ne correspond pas à son style de jeu. J'en ai parlé avec lui et il n'est pas vraiment intéressé. Il a choisi de vivre une année sabbatique et il ne replongera pas avant".

Notre avis : ZZ est un homme de conviction et il ne reviendra pas aux affaires avant la saison prochaine.

Zinédine ZidaneGetty Images

City à fond sur Ndombele

Les dirigeants lyonnais devraient avoir l'occasion de remplir leurs caisses l'été prochain et même dès cet hiver s'ils le souhaitent. Selon le Daily Star, Manchester City a jeté son dévolu sur Tanguy Ndombele et est prêt à payer le prix nécessaire pour recruter celui qui va découvrir l'équipe de France dans les prochains jours. Le tabloïd anglais assure que l'OL ne cédera pas son milieu de terrain de 21 ans contre moins de 80 millions d'euros. Selon RMC et Le Parisien, Tottenham et le PSG sont également très intéressés.

Notre avis : Lyon n'a aucune raison de se précipiter et peut tranquillement laisser monter les enchères.

Tanguy NdombéléGetty Images

Dembélé quittera Tottenham en fin de saison

Débutée en 2012, l'aventure de Moussa Dembélé chez les Spurs prendra fin en juin prochain. Le contrat du milieu de terrain belge arrivera à son terme dans quelques mois et l'intéressé n'a, pour le moment, aucune intention d'entamer des discussions avec les dirigeants de Tottenham au sujet d'une prolongation comme l'assure le Sun. Le joueur de 31 ans était annoncé du côté de l'Inter Milan cet été mais les 30 millions réclamés par le club londonien avaient refroidi les Nerazzurri.

Notre avis : Libre de négocier avec d'autres clubs à partir de janvier, Dembélé ne manquera pas de prétendants.

Moussa Dembélé (Tottenham)Getty Images

Le Bayern pense à Ünder

A la peine au niveau offensif, le club munichois est en quête de renforts et pense également à remplacer les vieillissants Arjen Robben et Franck Ribéry. Selon Bild, les dirigeants bavarois s'intéressent de très près à Cengiz Ünder. Ils seraient enclins à dépenser 60 millions d'euros pour s'attacher les services du gaucher de 21 ans qui évolue à l'AS Rome depuis l'été 2017 et réalise un début de saison très intéressant.

Notre avis : Le Bayern va devoir patienter car Ünder se sent bien au sein du projet de la Louve.

Cengiz ÜnderGetty Images

Fabregas veut prolonger à Chelsea

Cesc Fabregas n'a pas encore disputé la moindre minute de jeu en Premier League cette saison et arrive en fin de contrat chez les Blues en juin prochain mais cela ne le dérange pas. L'Espagnol de 31 ans espère poursuivre sa carrière à Chelsea où il a posé ses valises en juillet 2014. "J'aimerais rester au club, a confié l'ancien Barcelonais. Je suis très heureux ici depuis quatre ans et demi, nous avons eu beaucoup de succès, gagné beaucoup de choses. Je sens qu'il reste encore beaucoup de football en moi mais c'est au club de décider".

Notre avis : Même s'il ne le fait pas jouer en championnat, Maurizio Sarri compte sur Fabregas et le joueur pourrait trouver un terrain d'entente avec ses dirigeants.