L'hiver vient, et avec lui les inévitables rumeurs liées au marché des transferts du PSG. Ce lundi, Le Parisien assure ainsi que le champion de France a une priorité pour le mercato hivernal : le recrutement d'un "latéral, polyvalent si possible", qui pourrait être l'Italien de la Juventus, Mattia De Sciglio. Un transfert rendu crédible par plusieurs facteurs : sa polyvalence, donc, mais aussi sa proximité avec le directeur sportif parisien Leonardo, et la possibilité d'utiliser Thomas Meunier, plus tellement en odeur de sainteté dans la capitale, comme monnaie d'échange.

Le quotidien francilien assure que De Sciglio a "failli signer" à Paris l'été dernier, et que Leonardo n'a "jamais rompu le contact avec l'entourage du joueur". Les problèmes rencontrés au poste d'arrière latéral droit auraient convaincu le club de relancer le dossier : Thilo Kehrer est toujours blessé, Colin Dagba est jugé "trop tendre" par l'entraîneur parisien Thomas Tuchel, et les errances défensives de Thomas Meunier agacent le technicien allemand.

La possibilité d'utiliser le Belge comme monnaie d'échange donne encore un peu plus de crédit à l'opération : Le Parisien rappelle qu'un "chassé-croisé" entre l'Italien et le Diable Rouge avait été envisagé l'été dernier, sans aboutir. Enfin, sa polyvalence plaît au staff parisien : De Sciglio peut évoluer latéral gauche, et offrirait une solution de rechange à Juan Bernat, à un poste où Layvin Kurzawa ne convainc plus - il n'était d'ailleurs même pas retenu pour le Classique du week-end. L'affaire semble donc idéale, sur le papier.