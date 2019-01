Transferts - Reims : Sambou Sissoko et Moreto Cassama signent pour 4 ans

Le Stade de Reims ne s’arrête plus ! Ce mercredi, les Rémois ont signé coup sur coup le défenseur Sambo Sissoko et le milieu de terrain Moreto Cassama pour les quatre prochaines saisons. Il s’agit de la troisième et quatrième recrue du club cet hiver.

Sambou Sissoko, né à Clamart (Hauts-de-Seine), âgé de 19 ans, évoluait depuis 2014 à Tours, son premier club professionnel, où il avait fait ses débuts dans l'équipe première le 11 août 2017 contre... Reims. Les deux clubs étaient alors en L2. Au cours de la saison 2017/18, le joueur avait disputé la finale de la Coupe Gambardella face à Troyes (2-1) et avait connu ses premières convocations en équipe de France de jeunes : il compte 15 sélections avec les U19, avec qui il a joué la demi-finale de l'Euro-2018, et 3 capes avec les U20.

Par ailleurs, le Stade de Reims a enregistré l'arrivée du milieu de terrain portugais Moreto Cassama, qui évoluait depuis 2013 au FC Porto. Milieu axial, relayeur ou offensif, Cassama (20 ans) a joué 8 matches de championnat cette saison avec l'équipe réserve de Porto, qui évolue en deuxième division. Le natif de Guinée-Bissau est international portugais U19.