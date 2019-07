Manchester United prêt à s'offrir Umtiti

Face aux difficultés des Red Devils à acquérir le défenseur central de Leicester, Harry Maguire, et à la sérieuse blessure d'Eric Bailly, la direction de Manchester United penserait à une alternative : Samuel Umtiti. Selon Mundo Deportivo, le club anglais serait disposé à proposer une offre de 50 millions d’euros au FC Barcelone pour s'attacher les services de l'international français.

Notre avis : Une option à étudier sérieusement pour Umtiti qui est barré par la concurrence chez les Blaugrana.

Malcom au Zenit, c'est bouclé

Selon RMC Sport, le FC Barcelone et le Zenit sont parvenus à un accord pour le transfert de Malcom vers le club russe qui dépensera 40 millions d'euros plus 5 de bonus. L'ailier brésilien de 22 ans signera un contrat de 5 ans. L'ancien Bordelais est attendu dans la semaine à Saint-Pétersbourg pour passer sa visite médicale.

Notre avis : Une belle vente pour le Barça qui avait payé Malcom 40 millions l'an dernier. Le Brésilien va avoir un salaire encore plus important.

Dybala attend de rencontrer Sarri

Les négociations sont lancées. Selon Sky Italia, Fabio Paratici, directeur sportif de la Juventus, est actuellement à Londres en compagnie de l'agent de Paulo Dybala. Les deux hommes discutent activement avec les dirigeants de Manchester United pour trouver un terrain d'entente et envoyer l'Argentin chez les Reds Devils, tandis que Romelu Lukaku rejoindrait la Vieille Dame. Le dernier mot reviendra à Dybala qui doit rentrer de vacances dans les prochaines heures et rencontrer son nouveau coach Maurizio Sarri.

Notre avis : Manchester United ne semble pas avoir besoin d'un joueur du profil de Dybala.

Vidéo - L'échange Lukaku-Dybala se rapproche : et si la Juve était la grande gagnante ? 03:54

Boateng est un joueur de la Fiorentina...

Comme attendu, Kevin-Prince Boateng a rejoint la Viola. Le club toscan a recruté l'avant-centre ghanéen en provenance de Sassuolo contre 1 million d'euros. Le joueur de 32 ans qui a passé la seconde partie de la saison dernière en prêt au Barça s'est engagé pour deux ans.

Notre avis : Un joueur de complément à moindre coût pour la Viola et un transfert qui permet de faciliter d'autres arrivées.

qui s'intéresse à Nainggolan

Afin de renforcer son milieu de terrain, la Viola songe à recruter Radja Nainggolan selon Sky Italia. Si le joueur de 31 ans est déjà ciblé par la Sampdoria et Cagliari, la Fiorentina compte accélérer le pas pour enrôler le milieu de terrain sous contrat avec l'Inter jusqu'en 2022. En effet, le club toscan aurait déjà contacté le club nerazzuro pour parvenir à un accord en attendant d'avoir celui de l'international belge.

Notre avis : Une porte de sortie difficile à refuser pour Nainggolan qui n'entre pas dans les plans de l'Inter.

Onyekuru se dirige vers Monaco

Même si l'AS Monaco possède de nombreux joueurs sous contrat, elle est en contacts avancés avec Henry Onyekuru selon L'Equipe. L'ailier nigerian de 22 ans qui appartient à Everton pourrait coûter 17 millions d'euros et s'engager pour les 5 prochaines saisons. Prêté à Galatasaray par les Toffees la saison dernière, Onyekuru a signé 14 buts et 5 passes décisives en 31 matches de championnat.

Notre avis : Le club du Rocher n'est jamais rassasié.

Henry OnyekuruGetty Images

Jakobsson rejoint Asllani au Real Madrid

Une nouvelle internationale suédoise pour le futur Real Madrid. Le CD Tacon qui deviendra la section féminine des Merengue à la fin de la saison a officialisé l'arrivée de Sofia Jakobsson. L'attaquante de 29 ans qui évoluait depuis 2014 à Montpellier a signé un contrat de deux ans, elle rejoint sa compatriote Kosovare Asllani et la Française Aurélie Kaci.

Notre avis : Le club madrilène se constitue une belle équipe.

Brest engage Baal

L'essai a porté ses fruits. Libre depuis la fin de son contrat avec Rennes au mois de juin, Ludovic Baal s'entraînait avec le Stade Brestois depuis quelques semaines. Le club du Finistère a annoncé son recrutement pour une saison. L'arrière gauche de 33 ans dispose d'une solide expérience en Ligue 1 même s'il n'a joué que trois matches la saison dernière en raison d'un claquage tendineux.

Notre avis : Un pari pour Brest qui avait besoin d'un joueur connaissant bien la Ligue 1.

Porto oublie Trapp et se tourne vers Marchesin

Un prétendant en moins pour le gardien du PSG. Après avoir pisté Kevin Trapp, le FC Porto a finalement choisi une autre option. Selon A Bola, les Dragons vont recruter Agustin Marchesin, le portier du Club America. Le club mexicain devrait récupérer 7 millions d'euros en échange de son gardien argentin qui signera un contrat de quatre ans. Son remplaçant pourrait être Guillermo "Memo" Ochoa du Standard Liège.

Notre avis : Agé de 31 ans, Marchesin découvrira l'Europe sur le tard.

Icardi sur les tablettes de Naples...

Réactions en cascade en Serie A. Longtemps dans le viseur de la Juve, Mauro Icardi semble avoir perdu son principal prétendant car la Vieille Dame attend maintenant Romelu Lukaku que l'Inter désirait d'ailleurs recruter. Par conséquent, l'Inter se tourne désormais vers le Romain Edin Dzeko et Icardi se retrouve dans le viseur de Naples qui cherche également un avant-centre. Selon la radio Kiss Kiss, l'Argentin préfère d'ailleurs clairement rejoindre le club napolitain.

Notre avis : Si la Juve recrute Lukaku, Naples sera la seule porte de sortie possible pour Icardi.

Mauro IcardiGetty Images

...qui pense de nouveau à Lozano

Le Napoli réactive une vielle piste. Le club italien cherche un ailier et s'intéressait à Nicolas Pépé et à James Rodriguez mais doit revoir ses plans. Les dirigeants napolitains pensent donc désormais à Hirving Lozano qu'ils pistaient déjà l'hiver dernier selon Sportmediaset. Le directeur sportif Cristiano Giuntoli a ainsi rencontré l'agent Mino Raiola pour négocier le transfert du Mexicain de 22 ans que le PSV Eindhoven, récemment éliminé en tour préliminaire de la Ligue des champions, pourrait céder contre 40 millions d'euros.

Notre avis : Une piste alléchante et bien plus abordable pour Naples.

Higuain se rapproche de la Roma

L'Inter espère acheter Edin Dzeko à l'AS Rome. La Louve, elle, négocie pour faire venir Gonzalo Higuain. Selon le Corriere dello Sport, les dirigeants romais ont déjà obtenu l'accord de leurs homologues de la Juve pour un prêt payant de neuf millions d'euros avec une option d'achat de 27 millions. Ils tentent maintenant de convaincre l'avant-centre argentin et son frère qui est également son agent. Un rendez-vous décisif est prévu à la fin de la semaine.

Notre avis : Le jeu de chaises musicales des attaquants prend forme en Italie.

Gonzalo Higuain, Getty ImagesGetty Images

Dortmund prête Schürrle au Spartak

Un nouveau prêt pour l'attaquant allemand. Le Borussia Dortmund a prêté André Schürrle au Spartak Moscou pour une saison avec option d'achat. L'avant-centre de 28 ans a passé la saison dernière du côté de Fulham pour un bilan de 6 buts en 24 matches de Premier League.

Notre avis : La carrière de Schürrle devient très décousue.

Dijon recale Enyeama

Sans club depuis la fin de son contrat à Lille l'an dernier, Vincent Enyeama était à l'essai à Dijon ces derniers temps mais cela n'a rien donné. Selon Le Bien Public, le gardien de 36 ans ne s'est pas vu proposer de contrat et a quitté le stage du DFCO à Vittel hier soir.

Notre avis : Fin de carrière difficile pour le portier nigerian.

Vincent Enyeama, gardien de LilleAFP



Sylvinho ne lâchera pas Dembélé

Auteur d'une première saison réussie à l'OL après être arrivé en provenance du Celtic Glasgow l'été dernier, Moussa Dembélé a tapé dans l'oeil de quelques clubs européens comme Manchester United. Les dirigeants lyonnais auraient pu être tentés de céder leur attaquant de 23 ans en cas de belle offre mais le coach Sylvinho n'est pas de cet avis. "Dembélé ne bouge pas, la fenêtre est fermée ! OK ?", a assuré l'entraîneur brésilien des Gones à L'Equipe.

Notre avis : Le nouvel entraîneur lyonnais a bien raison de refuser un éventuel départ de son attaquant.