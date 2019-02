Verratti, Lukaku, De Gea, Isco : les 8 infos mercato qui vous ont échappé ce week-end

Verratti d'accord avec le PSG pour une prolongation

C’est Paris United qui a sorti l'information ce dimanche. Le PSG et Marco Verratti auraient trouvé un accord pour une prolongation de contrat. Le milieu italien de 26 ans devrait ainsi être lié au club parisien jusqu’en 2024, soit trois ans de plus que son actuel contrat qui courait jusqu’en 2021. L’international italien devrait ainsi toucher un salaire annuel supérieur à 10 millions d’euros.

Notre avis : un message fort envoyé aux grand clubs européens qui lorgnaient depuis un moment sur le petit milieu de terrain.

Une pépite fait saliver les géants et le PSG

Le PSG, Liverpool, le Bayern Munich, Manchester United, le FC Barcelone et le Real Madrid seraient à la lutte pour Joao Felix, d'après le Daily Star. Le milieu offensif de 19 ans, Joao Felix s'illustre avec le Benfica Lisbonne où il a planté 7 buts en 13 matches cette saison de championnat. Seul hic : le jeune prodige dispose d'une clause libératoire fixée à 120 millions d'euros.

Notre avis : Il va falloir mettre beaucoup pour l'attirer. Trop pour le PSG ?

Hilton songe à continuer

Vitorino Hilton, qui vient de battre contre Nîmes (1-1, le 3 février) le record de longévité de Benjamin Nivet en Ligue 1, est toujours aussi motivé à plus de 41 ans. Lors d'un entretien à Perform, le doyen à l'envie d'un junior a indiqué qu'il ferait le point "en fin de saison" avec son président, Laurent Nicollin. "Je fais confiance au président. Mais si je vois que j'ai encore envie de continuer et que le club aussi, pourquoi pas…", a glissé le Brésilien.

Notre avis : Il est encore très performant avec Montpellier. Alors pourquoi pas en effet…

Vidéo - Hilton un an de plus à Montpellier ? : "Pourquoi pas..." 00:20

Manchester veut tourner la page Lukaku

Selon le Daily Mirror, Manchester United aurait choisi de tourner la page Romelu Lukaku l'été prochain. Depuis l'arrivée d'Ole Gunnar Solskjær sur le banc mancunien, l'international belge a perdu sa place de titulaire en pointe de l'attaque. Les Red Devils auraient même ciblé deux joueurs pour remplacer Lukaku : Paulo Dybala et Mauro Icardi.

Notre avis : Lukaku a encore un peu de temps pour essayer de changer la donne. Mais ce ne serait pas illogique de voir United aller chercher d’autres options.

Romelu Lukaku sous le maillot de Manchester United lors de la saison 2018-2019.Getty Images

United et Arsenal sur un jeune attaquant

D'après le Daily Mirror, Manchester United et Arsenal ont un œil sur Che Adam. A 22 ans, l'attaquant de Birmingham a planté 19 buts et délivré 4 passes décisives cette saison en Championship. Le Celtic Glasgow est aussi sur les rangs pour le jeune buteur, qui a marqué dans six matches de rang.

Notre avis : Un jeune prometteur que Birmingham aura du mal à conserver l'année prochaine.

Hamsik est arrivé en Chine

Marek Hamsik sera très prochainement un joueur du Dalian Yifang. L’international slovaque, qui avait quitté Naples cette semaine est arrivé, dimanche, en Chine où son transfert devrait être officialisé dans les prochaines heures. Le milieu de terrain a d’ailleurs posé avec son nouveau maillot à l’aéroport. Il s’engagera pour trois ans et devrait toucher 9 millions d’euros par saison.

Notre avis : Parti en seigneur du Napoli, Hamsik devrait rapidement s’imposer comme un pion essentiel du Dalian Yifang.

Isco, c’est 80 millions

D’après le média italien Sport Mediaset, les dirigeants du Real Madrid auraient fixé le prix d’Isco à 80 millions. En manque de temps de jeu depuis l’arrivé de Santiago Solari sur le banc de touche des Merengues, l’international espagnol est dans le viseur, notamment, de la Juventus Turin.

Notre avis : Pour un joueur de la qualité du milieu espagnol, le prix semble plus que raisonnable. La Juventus devrait en profiter.

Manchester United prêt à blinder De Gea ?

D’après le Times les dirigeants mancunien envisageraient de prolonger dans les prochaines semaines leur gardien de but David de Gea, en fin de contrat l'été prochain. Et United n’entend pas faire les choses à moitié. Ed Woodward, le vice-président exécutif du club, voudrait offrir le plus gros contrat de l’histoire du foot anglais à l’international espagnol. Un contrat de 5 ans à plus de 90 millions d’euros !

Notre avis : Si Manchester veut garder son gardien cet été, il va en effet falloir qu’il mette le paquet.