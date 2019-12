Vidal, victime de la concurrence, va-t-il faire ses valises en janvier ?

"Il va se passer beaucoup de choses d'ici janvier mais c'est vrai que nous avons beaucoup de milieux de terrain". Ernesto Valverde refuse de dire qu'Arturo Vidal va quitter le Barça cet hiver mais il est conscient que son effectif est (trop) riche dans l'entrejeu.

Avec Busquets, de Jong, Arthur, Sergi Roberto et évidemment Rakitic en plus de Vidal, le milieu barcelonais est fourni en talent. "Certains ont joué plus que d'autres mais tous nous sont utiles" a poursuivi Valverde. Depuis le début de saison, Vidal a disputé onze matches de Liga, mais seulement trois comme titulaire et quatre matches de Ligue des Champions pour un seul en tant que titulaire.

Notre avis : Dans le viseur de Manchester United, Vidal, qui n'est plus une première option en Catalogne, pourrait être tenté de voir si l'herbe est plus verte ailleurs.

84 millions de vente obligatoire en janvier pour le Real ? (Mirror)

307 millions d'euros d'achats, 130 de ventes, le Real Madrid a, comme d'habitude, beaucoup dépensé l'été dernier sur le marché des transferts. Des dépenses qui tardent à porter leurs fruits sur le terrain mais qui pourraient surtout coûter cher à la Maison Blanche.

Si l'on en croit les informations du Mirror, le club madrilène serait contraint de vendre cet hiver pour rentrer dans les clous du fair-play financier qui ne l'a jamais inquiété jusqu'ici. Le média britannique pense même connaître la somme que le Real doit faire rentrer dans ses caisses : 84 millions d'euros.

Gareth Bale, Real MadridGetty Images

Notre avis : La vente de Gareth Bale couvrira une belle partie de la somme et pourrait suffire pour faire céder l'UEFA.

Tottenham a un œil sur van de Beek…

Avec un nouvel entraîneur, Tottenham pourrait bien être actif sur le marché des transferts en janvier et selon le média néerlandais De Telegraaf, les Spurs tentent encore leur chance pour Donny van de Beek, la pépite de 22 ans de l'Ajax. Malheureusement pour les Londoniens, le transfert de celui-ci vers le Real semblerait déjà bouclé pour 55 millions d'euros.

Notre avis : On voit mal un talent pur comme van de Beek rejoindre Tottenham après la première partie de saison des Spurs.

… Et Mourinho drague Fellaini ?

C'est une information de nos confrères belges de La Dernière Heure : José Mourinho, tout juste nommé entraîneur de Tottenham, aurait contacté son ancien joueur à Manchester United, Marouane Fellaini ! Le Portugais aurait même fait du milieu de terrain belge sa priorité pour janvier. Fellaini, parti en février dernier au Shandong Lunen Taishan FC, est encore sous contrat pour deux ans avec le club chinois.

Notre avis : On imagine que Fellaini verrait d'un bon œil un retour en Premier League. Encore faut-il que le salaire soit à la hauteur et qu'il ait envie de rejouer pour José Mourinho.

Un nouveau contrat pour Messi ?

Sous contrat jusqu'en juin 2021 avec le FC Barcelone, Lionel Messi quittera-t-il un jour son club de toujours ? Rien n'est moins sûr désormais et ce n'est en tout cas pas la volonté de son président, Josep Maria Bartomeu.

"Je veux que Messi signe une nouvelle prolongation de contrat, a-t-il fait savoir dans une interview accordée à Catalunya Radio. Il a encore de belles années avant sa retraite et je n'ai aucun doute qu'il veut jouer ici jusque-là." Bartomeu a d'ailleurs révélé que Messi serait d'accord pour parler prolongation… une fois la saison actuelle terminée. Il ne lui restera alors plus qu'un an sur son deal.

Notre avis : Messi veut (sans doute) prolonger, le Barça le souhaite ardemment. Ne reste qu'à connaître la date de la signature.

L'OM n'en a-t-il pas fait assez pour attirer Ben Yedder ?

Invité de Téléfoot dimanche matin, Wissam Ben Yedder est revenu sur les coulisses de son transfert en Ligue 1 l'été dernier. L'ancien attaquant de Séville a expliqué qu'il avait rejoint Monaco car "le club [l]'a respecté". " "Il y a eu peut-être certains clubs qui sont venus et qui ne sont pas passés à l’action", a commenté l'international tricolore (8 sélections, 2 buts) avant d'être relancé : "Comme l'OM ?" "Oui, voilà. Ils n'ont pas commencé".