Football

Neymar ou Lautaro ? Messi, lui, a fait son choix

MERCATO BUZZ - Lautaro Martinez ? Neymar ? En Espagne, on entend tout et n’importe quoi en ce qui concerne la recrue idéale du FC Barcelone pour la saison prochaine. Et il va falloir choisir ! Une chance : Lionel Messi, lui, a sa préférence. On vous laisse découvrir ça dans le Mercato Buzz.