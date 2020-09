Football

VIDEO - Zidane amoureux d'un Français et c'est toute l'Europe chavire

TRANSFERTS - Zinédine Zidane aurait les faveurs d'un milieu de terrain français prêt à faire ses bagages... même si Arsenal et Manchester City sont également prêts à lui déplier le tapis rouge. Thiago Alcantara et David Alaba résisteront-ils aux sirènes et PSG et Gonzalo Higuain à celles de la MLS ? Réponse dans le Mercato Buzz !

00:02:40, 178 vues, il y a une heure