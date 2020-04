Football

Garder Icardi ou renforcer deux postes faibles : le dilemme impossible du PSG

MERCREDI MERCATO - Alor que la presse italienne évoque un possible échange Icardi contre Pjanic et Sandro, nos journalistes Cyril Morin et Martin Mosnier s'interrogent sur l'intérêt du PSG dans cette histoire. Et ils ne sont pas d'accord.