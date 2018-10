Zidane, Pogba, Messi : les 9 infos mercato qui vous ont échappé lundi

Hazard voulait quitter Chelsea

Auteur d'un début de saison exceptionnel avec Chelsea, Eden Hazard était pourtant à deux doigts de quitter les Blues cet été. Et c'est le principal intéressé qui l'a confirmé directement à BT Sport. "Je vais vous dire la vérité : après la Coupe du Monde, je voulais partir parce que mon rêve est de jouer en Espagne, a tout d'abord expliqué le Belge. "Ensuite, j’ai discuté avec la direction et le manager et j’ai dit 'Je peux rester, pas de problème.' Le nouveau manager est arrivé et nous prenons du plaisir à jouer avec lui. Je suis content d’être resté. Si c’est envisageable que je reste jusqu’à la fin de ma carrière à Chelsea ? Oui, évidemment", a-t-il ajouté.

Notre avis : Hazard est resté à Chelsea. Il a bien fait. Avec Sarri, il va se régaler cette année.

Le Barça évoque le cas Pogba...

Partira ? Partira pas ? En froid avec José Mourinho à Manchester United, Paul Pogba songerait très sérieusement à aller voir ailleurs l'hiver prochain. Au vu de la situation, une cohabitation semble en effet inenvisageable entre les deux hommes.. Alors, qui pour recruter le champion du monde ? Si le Barça semble une possibilité, Josep Maria Bartomeu, le président du club catalan, a expliqué que le joueur ne quitterait pas United. "Pogba? Il restera à United. Quand un agent dit que son joueur est sur le marché, on appelle son club. United veut le garder", a-t-il confié au Times.

Notre avis : Pogba ou Mourinho ? Mourinho ou Pogba ? Manchester va devoir faire un choix. Le Barça, de son côté, garde à un oeil sur cette situation...

... et celui de Messi

Toujours dans son interview au Times, Josep Maria Bartomeu a évoqué l'avenir de Lionel Messi. Sous contrat jusqu'en 2021, l'international argentin va-t-il rester encore longtemps au Barça ? "Messi ? Il terminera sa carrière au Barça, il ne veut pas partir et notre projet est qu’il soit l’homme d’un seul club", a ainsi répondu le président du club catalan. Difficile de faire plus clair, non ?

Notre avis : Messi a souvent confié vouloir terminer sa carrière en Argentine. Alors, Bartomeu se montrera-t-il assez convaincant pour le faire terminer au Barça ?

Milinkovic-Savic prolonge...

Comme annoncé ces derniers jours par le directeur sportif de la Lazio, Igli Tare, Sergej Milinkovic-Savic et Ciro Immobile ont prolongé avec le club romain. Le Serbe et l'Italien sont désormais tous les deux liés avec les Biancocelesti jusqu'en 2023, soit une prolongation d'un an chacun. La prolongation devrait être accompagnée, selon la Gazzetta dello Sport, d'une augmentation notable de salaire pour les deux hommes, qui devraient toucher autour de trois millions d'euros par an.

Notre avis : Voilà de quoi faire augmenter encore le prix de Sergej Milinkovic-Savic.

... mais aurait pu quitter la Lazio

Sergej Milinkovic-Savic a été au coeur du mercato estival. Courtisé un peu partout (PSG, Real Madrid, Milan...), le joueur est finalement resté à la Lazio. De quoi surprendre, notamment avec la non-qualification des Biancocelesti en Ligue des champions. Interrogé sur ce dossier par Il Tempo, Claudio Lotito, le président du club italien, a avoué avoir reçu une offre "indécente" sur le gong. "J’ai reçu une offre indécente pour Milinkovic-Savic lors de l’avant-dernier jour du mercato. On avait un plan pour le remplacer mais c’était trop tard. Le montant ? Une offre indécente. En Italie, personne n’aurait refusé."

Notre avis : S'il n'a pas donné le nom du club, on peut tranquillement imaginer que cette offre provenait soit du PSG, soit du Real Madrid.

Zidane aurait appelé Mourinho

En grande difficulté à Manchester United, José Mourinho semble actuellement sur un siège éjectable. Des résultats en berne, un jeu proche du zéro, un vestiaire fragilisé... Le Special One est dans une impasse. Pour le remplacer, un nom fait frémir les médias britanniques : celui de Zinedine Zidane. Libre depuis son départ du Real Madrid, le Français va-t-il rejoindre les Red Devils ? Ce lundi, le Sun annonce en tout cas que "Zizou" a appelé Mourinho. Le but ? Prendre des renseignements sur le club anglais...

Notre avis : L'information est à prendre avec des pincettes, surtout au vu de la source. Difficile d'imaginer un appel Zidane-Mourinho...

Ndombele supervisé par City ?

Jean-Michel Aulas le sait, Tanguy Ndombele est un joueur très courtisé sur le mercato. Si le président de l'OL ne compte pas se séparer de son milieu de terrain, plusieurs clubs restent à l'affût, comme Manchester City. Selon l'Express, Pep Guardiola aurait même demandé à ses superviseurs de partir observer le joueur lyonnais. Dans le but de le recruter l'été prochain ? Voilà un dossier à suivre...

Notre avis : Pour chiper Ndombele, il va falloir faire une (très) grosse offre à Jean-Michel Aulas...

Sio file à Al Ittihad Kalba

Giovanni Sio quitte Montpellier. L'attaquant, devenu indésirable, a officiellement rejoint le club de Al Ittihad Kalba, aux Emirats Arabe Unis. Sio est prêté jusqu'à la fin de saison.

Notre avis : Sio ne pouvait pas rester dans cette situation. Départ logique.

Dagba prolonge avec le PSG

Le PSG fait décidément confiance à ses jeunes. Le club parisien a annoncé lundi la prolongation de contrat de Colin Dagba, défenseur de 20 ans. Aligné à trois reprises en championnat cette saison, Dagba est désormais lié avec Paris pour trois saisons supplémentaires, jusqu'en 2023.