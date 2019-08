Allan Saint-Maximin va découvrir l'Angleterre. Newcastle a officialisé vendredi son arrivée Outre-Manche pour six ans. Le montant du transfert n'a pas été dévoilé, mais Nice devrait récupérer environ 20 millions de livres selon la presse britannique. L'ailier de 22 ans, qui n'entrait plus dans les plans de son entraîneur Patrick Vieira, pourrait débuter dès samedi avec sa nouvelle équipe lors d'un match amical contre l'AS Saint-Etienne (16h).

Saint-Maximin portera le numéro 10 chez les Magpies. L'ailier est passé par l'AS Saint-Etienne, Bastia, Monaco et a également fait un tour en Allemagne, à Hanovre. C'est son sixième club professionnel depuis le début de sa carrière. La saison dernière, il a marqué six buts, délivré quatre passes décisives et a été titularisé 34 fois en championnat.