Stanley Nsoki est annoncé sur le départ du Paris Saint-Germain, l'avenir de Layvin Kurzawa n'est pas très clair : il ne serait pas insensé de voir le club francilien essayer de se renforcer au poste d'arrière gauche d'ici la fin du mercato. Du moins, si départs il y a. Mais alors que le nom de Raphaël Guerreiro a circulé ces dernières heures, le latéral portugais ne voit pas vraiment les choses de la même manière.

Le très polyvalent joueur de Dortmund – qui a d'ailleurs majoritairement évolué un cran plus haut la saison dernière – a en effet répondu à un tweet du site Paris United qui indiquait que l'intéressé et ses représentants devaient rencontrer Leonardo ce samedi. Et que "l'ancien Lorientais devrait s'engager avec le PSG". Ce à quoi le natif du Blanc-Mesnil a rétorqué : "Faux… je réponds rarement mais s'il vous plaît arrêtez de partager de fausses informations…" Le message est clair.