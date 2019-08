Statu-quo concernant le possible départ de Radamel Falcao. Convoité par Galatasaray, l'attaquant colombien souhaiterait rejoindre la Turquie. Mais selon Oleg Petrov, vice-président du club de la Principauté, "il n'y a pas beaucoup d'évolution", a indiqué ce dernier. Avant de poursuivre. "J'ai discuté plusieurs fois avec Radamel, avec l'équipe, les joueurs et l'entraîneur. Nous comprenons ce qu'il veut. Mais d'un autre côté, j'ai la responsabilité du club. Et c'est trop tôt pour parler d'une décision définitive."

Sous contrat avec Monaco jusqu'en juin 2020, Falcao est sollicité par le club turc de Galatasaray, avec lequel il serait tombé d'accord pour un contrat de trois ans jusqu'en 2022, mais aussi par des clubs espagnols.

Radamel Falcao face à Marcelo lors de Monaco-OLGetty Images

" On est en train d'étudier d'autres solutions "

Le dirigeant monégasque n'a exclu aucune possibilité. "On est en train d'étudier d'autres solutions pour l'attaque, a-t-il annoncé. Rien n'est figé. Il ne reste plus beaucoup de temps, deux jours de travail. Mais déjà, un très gros travail a été effectué sur ce poste-là."

A la question de savoir si l'Argentin Mauro, 26 ans, attaquant-vedette de l'Inter Milan pourrait être l'éventuel remplaçant de Falcao, Petrov, gêné, a hésité avant de lancer : "Je préfère ne pas commenter ce point pour l'instant. Je dirai juste que ce n'est pas facile."

En attendant, Falcao, touché à une cheville, n'a toujours pas joué avec Monaco en Ligue 1 cette saison. Et vendredi, son entraîneur, Leonardo Jardim, a indiqué que "s'il joue, il y a un grand risque de blessure", risque qu'il "ne prendra pas". "Il a eu trois semaines d'arrêt, a expliqué le technicien monégasque. Il a fait trois séances avec le groupe cette semaine. Mais à chaque fois, c'était en gestion. Hier et aujourd'hui, il n'a pas effectué de séances complètes. Il reste en phase d'adaptation. Mon opinion est que s'il joue, il y a un grand risque de blessure. Je pense qu'on ne le prendra pas."

