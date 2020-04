Aurier a un rêve : "finir au PSG", son club de coeur

Depuis son arrivée à Tottenham en 2017, Serge Aurier s'est fait une place en Premier League. Pourtant, cela ne l'empêche pas de rêver d'un retour en Ligue 1. Pas à Lens, son club formateur, ni à Toulouse, mais au PSG, un club pour lequel il a joué trois saisons (2014-2017). Un club où il a remporté deux titres de champion de France, trois Coupes de la Ligue et deux Coupes de France. Mais où il a aussi eu quelques déboires. Comme la remontada à Barcelone, l'affaire Periscope ou la montée en puissance de Thomas Meunier qui l'a poussé sur le banc à la fin de son aventure parisienne.

Vidéo - Des transferts jusqu'au 31 décembre ? "Une décision qui serait injuste et dangereuse" 06:11

Des mauvais souvenirs qui n'empêchent par l'international ivoirien (50 sélections) de s'imaginer conclure sa carrière avec le club de la capitale. "C'est le projet. J'aimerais bien finir à Paris parce que c'est mon club de coeur, a assuré l'arrière latéral droit des Spurs à Canal Plus Afrique. J'ai lu récemment que des gens m'avaient associé à Marseille par rapport à une phrase que j'ai dite, mais ils n'ont pas bien compris ce que j'ai voulu dire."

" A Paris, il y a un sentiment un peu d'inachevé "

"Pour Paris, j'aurais bien voulu beaucoup plus d'amour, il y a un sentiment un peu d'inachevé, a-t-il renchéri. C'est mon club depuis tout petit, c'est un rêve pour moi de finir à Paris et il n'est pas terminé. Si je peux finir ma carrière à Paris, ce serait avec plaisir. J'aurais pu y rester toute ma carrière. Je suis le PSG de loin, mais ça reste mon club et ça ne bougera pas." Sous contrat avec Tottenham jusqu'en 2022, Serge Aurier ne semble pas sur le départ à court terme. Ce n'est en tout cas pas la tendance dans l'esprit de José Mourinho.