Le Bayern en pince toujours pour Bale

Les Munichois s'apprêtent à recruter Ivan Perisic mais semblent chercher un autre renfort offensif. Selon la chaîne allemande Sport 1, le Bayern Munich s'intéresse toujours au Gallois Gareth Bale dont le Real Madrid ne veut plus, même s'il a été invité à affontrer l'AS Rome en match amical. Marca et son journaliste José Felix Diaz confirment cette information.

Notre avis : Une belle porte de sortie pour le Gallois.

Van de Beek s'impatiente

Annoncé proche du Real Madrid depuis une dizaine de jours, Donny van de Beek est toujours un joueur de l'Ajax. Le milieu offensif de 22 ans aimerait toutefois en savoir plus sur son avenir. "Je mentirais si je disais que je ne pensais pas à mon futur, a déclaré l'Amstellodamois devant la presse. Des négociations sont en cours et j’aimerais que tout soit résolu le plus rapidement possible. Ce qui est sûr c’est que je serai avec le groupe mercredi pour affronter le PAOK. Tout ce qu'on peut lire dans les journaux n'est pas forcément vrai. C’est une fierté que les supporters tout comme le vestiaire me demandent de rester".

Notre avis : Le Real Madrid étant sur plusieurs dossiers, le Néerlandais va devoir patienter encore un peu.

Courtois dans le viseur du PSG ?

Thomas Tuchel l'a annoncé samedi en conférence de presse, Alphonse Aréola devra encore prouver qu'il mérite d'être le numéro un incontestable dans le but du Paris Saint-Germain. Dans son édition dominicale, L'Equipe assure que la direction du club prospecte pour recruter un gardien de but d'envergure internationale. Outre les noms de Gianluigi Donnarumma et de Keylor Navas, celui de Thibaut Courtois revient désormais. Le dossier semble pourtant compliqué, car la direction du Real Madrid compte sur son portier belge.

Notre avis : Aréola doit davantage craindre une arrivée de Navas que de Courtois.

Rulli arrive à Montpellier

Surprise au MHSC. Montpellier qui cherche un gardien pour remplacer Benjamin Lecomte, parti à Monaco, semblait attendre le Suédois Robin Olsen de la Roma mais pourrait bien avoir changé d'idée. La Real Sociedad a en effet annoncé via un communiqué avoir autorisé son gardien Geronimo Rulli à rejoindre le club héraultais demain pour "passer sa visite médicale dans l'éventualité d'un accord pour un transfert".

Notre avis : Une belle prise en approche pour le MHSC.

Nantes officialise enfin Benavente

Plusieurs jours après l'annonce qualifiée d'imminente, le FC Nantes a rendu officiel le prêt avec option d'achat de l'international péruvien Crisitan Benavente, en provenance du Pyramids FC (Egypte). Le milieu de terrain évoluera avec le numéro 10. Benavente avait été formé au Real Madrid.

Notre avis : Un renfort plus que bienvenu pour les Canaris qui ont certainement perdu Coco pour un long moment.

Angers tient à Reine-Adélaïde

Sur les tablettes de Monaco depuis quelques temps, Jeff Reine-Adélaïde ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. L'Equipe annonçait il y a quelques jours que l'ASM avait trouvé un accord avec Angers pour un transfert avoisinant les 20 millions d'euros mais l'affaire ne parait pas encore bouclée. Le milieu de terrain de 21 ans a joué le jeu samedi soir avec le SCO lors de la victoire sur Bordeaux (3-1) et signé une très belle prestation ponctuée d'un but. "On est train de réfléchir avec mon agent, rien n'est fixé", a expliqué l'international Espoirs au micro de Canal+. "C'est un joueur qui va rester avec nous le plus longtemps possible, a de son côté assuré le président angevin. Tant qu'on pourra le garder, on le gardera".

Notre avis : Monaco devra revoir son offre à la hausse.

Bourigeaud parti pour rester à Rennes

Il n'a pas joué hier soir face à Montpellier alors qu'il faisait partie du groupe rennais mais son absence semble davantage due à son souci aux ischio-jambiers qu'à une affaire de transfert. Benjamin Bourigeaud est pisté par Monaco mais le milieu de terrain de 25 ans pourrait très bien rester en Bretagne. Selon L'Equipe, Rennes lui propose d'ailleurs de prolonger son contrat qui court jusqu'en juin 2021 de deux saisons supplémentaires avec vraisemblablement une revalorisation à la clé.

Notre avis : Encore une piste qui s'éloigne pour le club du Rocher.

Monaco prête Chadli à Anderlecht

Retour au pays pour l'international belge. L'AS Monaco a annoncé le prêt pour une saison de Nacer Chadli vers le RSC Anderlecht. Le milieu de terrain de 30 ans a joué seulement 16 bouts de match en L1 l'an passé avec le club du Rocher.

Notre avis : Une décision logique car Chadli n'a pu s'imposer et Monaco a besoin de dégraisser.

Toprak passe de Dortmund à Brême

Le Borussia Dortmund a annoncé le prêt avec option d'achat obligatoire du défenseur turc Omer Töprak vers le Werder Brême. Le joueur de 30 ans a disputé 14 matches la saison dernière avec le BvB et paie l'arrivée de Mats Hummels.

Notre avis : Toprak avait déjà perdu sa place la saison dernière.

Suso se rapproche de la Fiorentina...

Annoncé sur les tablettes de l'Olympique Lyonnais, l'attaquant espagnol devrait rester en Italie. Suso pourrait toutefois bien quitter l'AC Milan cet été. Selon la Gazzetta dello Sport, les Rossoneri négocient depuis plus d'une semaine avec les dirigeants de la Fiorentina au sujet de l'avant-centre de 25 ans. Les positions des deux clubs semblent proches pour un transfert avoisinant les 30 millions d'euros. Le joueur, lui, bénéficierait d'un meilleur contrat chez la Viola. Le Milan utiliserait ensuite ces fonds pour se jeter sur sa cible prioritaire Angel Correa de l'Atlético de Madrid.

Notre avis : Une belle vente en vue pour le Milan.

...qui s'attaque à Ribéry

Un nouveau prétendant pour l'ancien Bavarois. Selon Sky Italia, la Fiorentina cherche un renfort offensif et s'intéresse à Franck Ribéry. Les dirigeants de la Viola ont même entamé des négociations avec le Français de 36 ans. Ribéry a récemment été contacté par le PSV Eindhoven et le Lokomotiv Moscou.

Notre avis : Suso, Balotelli, Ribéry, la Viola multiplie les pistes. Celle menant au Français semble peu crédible.

Le Spartak Moscou veut Tameze

Les Aiglons pourraient perdre un nouveau joueur important dans les prochaines heures. Selon RMC Sport, le milieu de terrain niçois Adrien Tameze plait beaucoup au Spartak Moscou. Les dirigeants du club moscovite sont d'ailleurs présents sur la Côte d'Azur pour négocier avec le Gym et son joueur de 25 ans. Une offre russe de 9 millions d'euros est déjà sur la table de l'OGC Nice.

Notre avis : L'affaire semble bien partie mais pas certain que Tameze et Nice y gagnent.