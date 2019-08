Un feu d'artifice de rumeurs et contre-rumeurs, une multitude d'intérêts divergents ou non, d'intermédiaires à prendre en compte. A moins de deux semaines de la clôture du marché des transferts en France, le dossier Neymar est toujours aussi incertain. Alors que la Juventus mais surtout le Barça sont régulièrement cités, L'Équipe évoque dans son édition du jour la très sérieuse tentative d'avancée... du Real Madrid dans ce feuilleton. Ainsi, selon le journal, les Merengue ont offert un package conséquent au Paris Saint-Germain : 100 millions d'euros en cash plus Gareth Bale, James Rodriguez et Keylor Navas. Une offre refusée par la direction parisienne.

Un package en-dessous des 222 millions réclamés par le PSG

Le deal est pourtant très attrayant sur le papier, étant donné qu'en plus d'une belle somme d'argent, les deux premiers ont le profil pour remplacer Neymar poste pour poste, tandis que le troisième pourrait être le portier titulaire tant recherché par le club francilien. Problème, Paris considère que "la valorisation globale ne correspond pas aux attentes" précise le quotidien.

Gareth Bale et Keylor Navas (Real Madrid)Getty Images

En clair, Nasser Al-Khelaïfi et ses troupes estiment que cette offre ne vaut pas les 222 millions d'euros déboursés il y a deux ans pour attirer le Brésilien. Plutôt cohérent si l'on prend en compte les valorisations des intéressés sur le site spécialisé Transfermarkt. Ce dernier estime la valeur du Gallois (30 ans) à 60 M€, celle du Colombien (28 ans) à 50 M€ et enfin celle du Costaricien (32 ans) à 10 M€. Soit un total de 220 M€ en additionnant cette somme au cash proposé par le Real.

Paris sait également, comme le rappelle L'Equipe, et c'est sans doute la motivation première de Paris pour refuser, que ces trois joueurs sont considérés comme indésirables du côté de la capitale espagnole. Ou l'étaient jusqu'à peu, tout au moins. Il y a donc encore beaucoup de chemin à faire pour voir le joueur de 27 ans éventuellement rejoindre Madrid, sans compter sur les divergences d'opinion entre Florentino Perez et Zinedine Zidane, qui garde Paul Pogba comme priorité.